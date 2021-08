2202.

Suite à un mystérieux appel de détresse, votre unité d’assaut est déployée au coeur des colonies extérieures sur LV-895, où vous attendent hordes de Xénormorphes, anciennes ruines extra-terrestres, et secrets de corporations inavouables.





Les joueurs qui précommandent l’Edition Deluxe recevront le Endeavor Pass, qui contient 4 saisons de contenu post-launch prévues pour le jeu avec une tonne de nouveaux skins pour les Marines et leurs armes, d’accessoires pour les casques, des stickers et des sets de coloris pour les armes, des armures, des emotes et bien plus encore. Précommander l’Edition Deluxe donne également accès au Pack Vétéran de l’Endeavor offrant encore davantage d’options cosmétiques pour personnaliser l’escouade d’élite.

Alien Fireteam Elite sort dans quelques jours et Focus Home, dévoile une édition Deluxe. Malheureusement, pour les fans de physique, il n'y aura que du contenu numérique.Aliens: Fireteam Elite sort le 24 août sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC