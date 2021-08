Très bonne nouvelle pour les fans de Borderlands et de vinyles, Just for Games, distribuera le coffret en France.Nous retrouverons, l'intégralité de la bande son, à savoir 46 titres (23 de la bande originale, 23 de la bande originale étendue et du DLC). Comme d'habitude, nous sommes sur du vinyles de 180 g dans des pochettes intérieures imprimées, logés dans un boxset rigide.Tracklist :DISQUE 1Face 1Main MenuIceGlacialDam TopAshCrater LakeDam InteriorFace 2Vog ChamberHyperionLynchwoodLynchwood Sherrif CombatTundra ExpressDISQUE 2Face 3Sanctuary GroundFyrestonePandora ParkThe CavernsThe FridgeThe Interlude AmbientThe Interlude CombatFace 4Warrior BossAscentJack Final BossBandit SlaughterDISQUE 3Face 5Corrosive Caverns CombatEridium Blight AmbienceFighting Off WilhelmFyrestone CombatNatural Selection AnnexSanctuary Can FlyFace 6Sanctuary PitThe Bunker AmbienceThe Bunker Is Not What It AppearsThe Dust Rat RaceThe Highlands AmbienceThe Highlands CombatThousand Cuts AmbienceDISQUE 4Face 7Thousand Cuts CombatThree Horns Divide AmbienceThree Horns Divide CombatThree Horns Valley AmbienceThree Horns Valley Boom Boom FightFace 8Wildlife Exploitation Bloodwing EncounterWildlife Exploitation Preserve AmbienceWindshear Waste AmbienceFlamerock RefugeLair Of Infinite Agony