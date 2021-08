"Un grand bond en avant nécessite souvent d'abord de reculer de deux pas ."









On arrête plus Hot Toys, qui en plus de sortir des figurines Batman, Marvel, se charge aussi de Star Wars et aujourd'hui, Obi-Wan Kenobi débarque dans sa version Clone Wars.À l'intérieur, nous retrouverons :Cinq paires de mains- Mains de préhension - Mainsneutres- Mains de force- Mains de poing- Sabre laser tenant les mainsUne paire de bottesUne paire de ganteletsCostume en tissu , y compris:- Robe- Tunique- Maillot de- Tabbards- Pantalons- Sash- Ceinture w / Accessoires sculptedHoloprojecteur avec hologramme du commandant CodyPoignée de sabre laserPoignée de sabre laser avec lameNous sommes sur un prix de 255€ , pour une sortie prévue pour 2022.