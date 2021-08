Si comme moi, vous êtes passé à côté de la statue commémorative du Dark Knight, Beast Kingdom, s'apprête à sortir un dérivé de la statue aperçu lors du climax de The Dark Knight Rises.Cette fois, pas de couleur sombre, nous sommes ici sur une couleur effet marbre.Comme d'habitude, nous sommes sur une statue peinte à la main, même si sur celle-ci les nuances seront presque les mêmes sur chaque statues.Je ne vous cache pas que la version d'origine est beaucoup plus belle (avis subjectif évidemment).Nous sommes sur le même moule, avec juste une couleur différente. Une autre version pourrait vite arriver, une version or ou argent en vue !Concernant, les dimensions, nous sommes sur du 40cm de hauteur, c'est très correct.Cette version est limitée à seulement 999, mais pour le coup, pas sur qu'il y est une rupturePour le prix, elle sera un poil plus chère que l'original, 300€ contre 260€ pour l'original. Avec une sortie, prévue pour Décembre, voir Janvier 2022.