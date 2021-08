Après la statue de Marilyn Monroe, Sideshow dévoile une statue de Audrey Hepburn.Si vos êtes fans de cinéma et surtout de vieux films, vous connaissez forcément Audrey Hepburn. Attention, aucun lien avec Katherine Hepburn.Audrey Hepburn, c'est des films cultes comme, Diamants sur canapé, Sabrina, My Fair Lady, Drôle de frimousse ou encore le sublime Always.La statue a l'air bien réalisé et elle est super grande, environ 50cm.