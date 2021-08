Le design est toujours aussi futuriste, j'aime bien.





La souris est assez légère, 113 grammes. Elle est aussi confortable, sachant que l'on peut changer les différentes parties de celle-ci. Comme la partie du repose paume qui est indispensable pour un confort optimal.





La souris offre une belle autonomie que ce soit avec les piles avec 300 heures ou bien en mode bluetooth et 200 heures en mode 2.4hz. C'est quand même énorme, bien plus que ma manette PS5 .







Avec son capteur optique Pixart PAW3335DB, la R.A.T DWS, elle offre une sensibilité de16 000 DPI.

Petit unboxing aujourd'hui avec la souris R.A.T. DWS de chez Mad Catz.Le packaging donne le ton, nous avons affaire à une souris rapide et à une qualité premium.À l'arrière de la boîte, nous retrouvons les différentes caractéristiques de la bête.À l'intérieur, nous avons droit à la fameuse notice, ainsi qu'à des autocollants.La souris est bien protégée, dans un "plastique moulé", nous avons également droit à une pile.Le châssis de la souris est en métal, le reste de celle-ci est en plastique. Nous retrouvons des LED's pour bien profiter de cette DWS.La mollette de la R.A.T DWS ne se change pas, mais elle est plus agréable au toucher qu'une souris traditionnelle.Cette R.A.T DWS, me fait beaucoup penser à la R.A.T 8 ADV de par son design.Cette DWS embarque la technologie mécanique DAKOTA, ce qui permet d'être 60% plus rapide que les autres interrupteurs mécaniques.Je ne vous cache pas que je n'ai pas vu la différence, je ne suis pas non plus un expertLa souris est vraiment sympa une fois en main, peu importe la combinaison voici. Le confort est des plus agréables, surtout pour de longues sessions de jeu.Jusqu'à 4 profils peuvent été enregistré et 14 boutons réglables.Le noir mate donne un côté premium que je trouve vraiment classe.Cette R.A.T DWS est une bonne souris comme je les aime. Ok, il y a quelques petits défauts, comme cette pile, je ne comprends pas pourquoi elle n'embarque pas une batterie. Le prix est un peu élevé du coup, 100€, avec la batterie, j'aurai pu comprendre.