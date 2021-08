« Un film pour moi, c'est deux choses », dit Gunn, « L'image et le son. C'est ainsi que vous associez ces deux choses qui aident à raconter une histoire et, espérons-le, à émouvoir un public. Donc, la musique est incroyablement importante ! THE SUICIDE SQUAD (Bande originale du film)













Mondo, en collaboration avec Troll Court / WaterTower Music, est fier de nous présenter son dernier vinyle.La bombe de James Gunn, Suicide Squad, de Warner Bros.Le film est dans toutes les salles obscures de France et dans les cinémas et sur HBOMAX aux US.Avec des chansons de Johnny Cash, Jim Carroll Band, petit-fils, Pixies, Jessie Reyez, K. Flay et plus encore.Le vinyle sera très prochainement disponible en préco.Il a de la gueule ce vinyle !