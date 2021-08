Sideshow dévoile enfin pus de détails concernant la statue de Batman Forever et c'est un monstre.La version présentée, est la version Deluxe, une standard sera aussi disponible, sans le mur de Bat-Gadgets.Niveaux détails, nous sommes sur du grand luxe, la figurine est entièrement en résine et la cape en similicuir.La figurine est juste énorme, 94cm de hauteur, pour 10kgLe mur, remplit de gadgets et du masque est lui aussi énorme, 49cm de hauteur pour 60cm de largeur.La Ultimate est vraiment complète, j'espère la voir venir chez nous.Concernant le prix, pour la Ultimate, nous sommes sur un prix de 1699.99€. pour le moment, nous n'avons pas d'information concernant le tirage.Le bonus qui fait bien plaisir, mais qui malheureusement, ne sera pas disponible chez nous.