Une fois installée, l'interface d'utilisation est vraiment agréable et la navigation est fluide. C'est sympa, de retrouver les touches Netflix et Prime Video sur la télécommande, une simple pression dessus et ça se connecte immédiatement, pas de latence.







J'aime bien la commande vocale, perso, je regarde jamais la TV "classique" et du coup, je ne connais pas les chaînes (enfin leurs numéros), alors juste dire BFM TV ou autre pour accéder au contenu, j'aime bien.

Petit unboxing rapide du Strong Leap S1, car je suis en plein travaux à la maison. D'ailleurs, gros HS, je galère comme un porc!!Passons tout de suite à la bête, avec un packaging sombre que j'aime beaucoup, les logos Netflix, Prime Video, YouTube et Disney+ sont bien mis en avant.À l'arrière de la boîte, nous retrouvons les différentes caractéristiques de la bête, ainsi que les différentes connectiques disponibles.À l'intérieur, nous retrouvons, les câbles d'alimentation et HDMI, avec le boîtier et la télécommande (encore heureux).Les traditionnelles notices, parfois je me dis ça sert à rien, mais bordel c'est toujours utile.Le boîtier Leap S1, est vraiment petit, il peut se faire passer pour un box TV Orange.Le revêtement est entièrement en plastique, en même temps normal sur ce genre de produit. J'imagine mal un autre matériau pour un appareil de ce genre. Les différentes connectiques sont deux ports USB type-A, deux USB 2.0 et un autre en USB 3.0, le port d’alimentation, un port RJ45 10/100, un d'alimentation, un port optique, un port auxiliaire, un port IR et enfin un port micro-SD. Il y a de quoi faire.Pour vous donner une idée de la taille du décodeur, en hauteur nous atteignons les 2cm, c'est vraiment petit. Sur la façade, nous retrouvons, 3 LEDs, une pour la réception infrarouge, une autre pour savoir si nous sommes connectés au réseau et enfin une pour allumer ou éteindre l'appareil.La télécommande est vraiment petite, à l'image du décodeur. Je ne l'ai pas mesuré, mais je pense qu'elle fait à peine 10cm. Elle possède la fonction vocale, ça change la vie je trouve et nous retrouvons les touches Netflix et Prime Video dessus. Alors pourquoi, nous n'avons pas Disney+ et YouTube, j'en ai aucune idée, mais ça aurait pu le faire.Bref si comme moi, vous ne voulez pas mettre un console dans la chambre et que vous n'avez pas de TV connectée, ce petit boîtier, va vous changez la vie. Il est vraiment discret, de part sa taille mini, mais que l'on ne s'y trompe pas, il embarque du lourd, avec la compatibilité 4K et cette télécommande vocale.Le boîtier se trouve pour 69.99€ en général.