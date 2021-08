Souvenez-vous, il y a quelques années, Sideshow à sortie une statue du Batman de Tim Burton, pour à peine plus de 400€.Aujourd'hui, Sideshow récidive, avec une statue du Batman de Christopher Nolan, Batman Begins pour être précis. Et bordel, elle est sublime les gars.Pour le moment, très peu de détails, mais ce sont des détails importants, comme la taille 25.75" ( chez nous 63.5cm, c'est ÉNORME) et le prix 620€.Pour la date de sortie, il faudra revenir plus tard, car il y a rien d'annoncée. Mais, je pense que nous pouvons miser sur un Juillet/Octobre 2022.Elle n'est pas sublime cette statue bordel!!