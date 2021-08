Salut tout le monde, je vous conseille de regarder cette vidéo sur un sujet qui est très souvent débattu. Mais j'ai voulu vous partager ce lien car j'ai trouvé cette discussion très intéressante et va plus loin.



Cela dure quasiment 1h mais je ne l'ai pas vue passer.



Et s'il vous plaît, la question n'est pas de savoir si vous détestez ou non Carole Quintaine mais tout simplement de débattre de manière adulte et intelligente sur un sujet.



[video]https://www.youtube.com/watch?v=Vb2vveiKwY4[/video]