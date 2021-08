Comme je vous l'ai dit hier, on arrête plus Hot Toys, j'ai l'impression que tous les jours, nous avons des annonces de figurines. Et ce soir, nous avons droit à une figurine de l'univers Marvel, Zombie Hunter Spider-Man.Cette figurine est la première de la nouvelle collection de Hot Toys, la What If…? Collection.À l'intérieur nous retrouverons :Corps spécialisé avec plus de 30 points d'articulationsDix pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains ouvertesUne paire de mains de web-shootingUne paire de mains oscillantes en toile d'araignéeUne paire de mains gestuellesCostume:Un costume Spider-Man de chasseur de zombies de couleur rouge et bleue avec des bordures noires grisâtres, un motif de toile d'araignée et un emblème d'araignée noire sur la poitrineUne paire de Web-shooters de couleur argentéeUne cape de couleur bordeaux (cape de lévitation) (incorporée avec un fil pliable et une fonction magnétique)Accessoires:Six ficelles de toile d'araignée de différentes formes et longueurs, pouvant être attachées aux tireurs de toileUn accessoire à effet de toile d'araignée ouverteUn support de figurine dynamique avec le logo de la série et la plaque signalétique du personnageNous sommes sur une figurine de 30 en PVC, comme d'habitude.Concernant, la douloureuse, nous sommes sur du 275€Pour une sortie prévue entre Juillet et Septembre 2022.Demain, nous aurons du Star Wars, avec un personnage culte de l'univers de Georges Lucas.