Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi : tout samouraï devra se défaire de son sabre… C’en est donc fini de l’âme du guerrier samouraï !



C’est compter sans Gintoki Sakata ! Armé de son sabre d’entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï et ne se défera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes ! Cela va déménager !!

Yoshimune, est le huitième shogun remplaçant le 7e shogun, une petite fille malheureusement décédée. La nouvelle maîtresse du palais entend faire changer les choses : elle n’apprécie en effet pas le faste et le luxe superflu qui était de mise au Pavillon jusque là, alors qu’il connaît des difficultés financières. Mizuno est pressenti comme celui qui pourrait être recommandé comme favori du shogun. En effet, remarqué par sa sobriété et son allure, Mizuno est invité à passer la nuit avec le shogun. Cependant, ils ignorent tous deux la règle qui veut que l’homme responsable de la perte de la virginité du shogun soit exécuté 10 jours plus tard.

Un virus inconnu a décimé l’humanité. Seuls les enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité souterraine sous la domination des vampires. Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon courageux réussit à s’enfuir au prix du sacrifice de plusieurs de ses compagnons qu’il promet de venger. Quel monde va-t-il découvrir à la surface ?!

Shinpei est de retour sur son île natale pour assister aux funérailles de son amie d’enfance, Ushio, décédée accidentellement en mer. Il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond…



Certaines personnes agissent bizarrement. Et s’il s’agissait d’une mort accidentelle, pourquoi une autopsie du corps d’Ushio a-t-elle été ordonnée ? Mais avant de pouvoir vraiment enquêter, Shinpei est assassiné par un sosie de Mio, la soeur d’Ushio.



Et voilà qu’il se réveille sur le bateau qui le conduit à l’île pour assister à l’enterrement d’Ushio…! Il semble avoir remonté le temps… Parviendra-t-il à comprendre ce qui se passe et à l’enrayer avant qu’il ne soit trop tard ?

Dans un monde où cohabitent humains et sorcières, l’apocalypse est annoncée. Ayaka, la princesse de feu, doit protéger le jeune Takayami. Détenteur de la « matière blanche », le destin de la Terre est entre ses mains ! Le combat entre sorcières de l’Atelier et sorcières de la Tour va commencer ! La nuit de Walpurgis qui approche décidera du sort de l’Humanité !

Plusieurs membres de B.A.B.E.L. sont contaminés par les Black Phantom, et Minamoto et Sakaki se sont fait capturer par Gilliam. Pour se tirer de ce bourbier, les Children s’allient avec P.A.N.D.R.A. La contre-attaque va-t-elle avoir lieu ?

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE NINJAS DÉBARQUE À KONOHA !

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans l’ombre de son éminent paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux…

La légende de la nouvelle génération commence maintenant ! !

Cette fois, l’invasion zombie s’annonce déjantée ! Plus tôt cette année, nous avons publié le premier tome de Bucket List of the Dead dans notre collection Big Kana. Un titre original scénarisé par Haro Aso (Alice in Borderlands) mettant en scène Akira, un jeune employé exploité par l’entreprise pour laquelle il travaille, mais qui va être sauvé (?) par une apocalypse zombie !



Plutôt que de se décourager celui-ci va dresser une liste de 100 choses qu’il veut absolument faire avant de devenir un mort-vivant…

Corto est une jeune fille de Nuï, une île paradisiaque isolée au milieu d’un vaste océan.



Elle adore les drones et pilote celui de son père avec dextérité pour effectuer des livraisons, Son rêve serait de devenir pilote de drone, mais pour cela, il faudrait déjà qu’elle puisse participer aux courses qui se déroulent à Nuï. Et si, en plus, elle pouvait attirer l’attention de Loopi, la meilleure pilote du village, ce serait génial !



Quand l’occasion de présente, Corto la saisit ! Elle commence alors une course impressionnante aux commandes du vieux drone de son père. Arrivera-t-elle à battre les redoutables Gratte-Rivages ?

Nomiya est au lycée. Il se distingue des autres par une coupe afro, une carrure impressionnante et un air nonchalant. Sa passion, c’était le basket-ball, mais il a tout abandonné après l’accident de moto qui a coûté ses jambes à la jeune Natsumi Yamashita. Torturé par la culpabilité, il va lui rendre visite très régulièrement. Un jour, dans un gymnase, Nomiya fait la rencontre d’un basketteur en chaise roulante, Kiyoharu Togawa. D’emblée, celui-ci lui propose un affrontement. Nomiya ne peut laisser passer cette provocation et, petit à petit, cela va réveiller ce qu’il avait enfoui au plus profond de lui!

Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hina Matsuri. Mais comme cette passion n’est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu’au jour ou Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d’une machine à coudre ! Contre toute attente elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser… des tenues de cosplay !

Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…