Plongé dans le miroir des âmes, Kôjirô parvient à changer le passé en dérobant l’âme de dame Pourpre avant que le roi des Enfers brise la glace d’un coup de sceptre... L’occasion pour le jeune prince d’assister à la naissance du tout premier roi des démons et de découvrir l’origine de son pouvoir !



À présent que l’heure du choix a sonné, réussira-t-il à sauver Hana du funeste destin qui l’attend ?



L’ultime volume de ce shojo surnaturel au charme entêtant, où anges, humains et démons s’entrecroisent dans un délicat ballet de sentiments !

Après les événements du pont Yasohachi, les élèves de Satoru reçoivent une mission d’un genre particulier : trouver la taupe qui a permis aux fléaux de s’introduire dans le lycée afin de s’emparer de six doigts de Sukuna ! La cible n’est autre que Kokichi Muta, le véritable Mechamaru et l’un des exorcistes de Kyoto...



L’adolescent a en effet conclu un pacte avec Mahito et Suguru, qui ont promis de lui offrir un nouveau corps en échange d’informations... sauf qu’il doit également parvenir à les battre pour rejoindre ses amis ! A-t-il la moindre chance face à de tels adversaires ?

Gyeon a trouvé un emploi dans une supérette, mais une de ses collègues ne voit pas son arrivée d’un très bon œil. Maladivement jalouse et complexée, Su-Hyeon n’hésite pas en effet à s’en prendre aux jolies jeunes femmes pour se venger ! Seulement, le père de Jin n’est pas près de laisser sa proie à quelqu’un d’autre...



De son côté, le lycéen tombe des nues quand il comprend que Jae-Hyeok a retourné sa veste : lui qui croyait s’être fait un ami se retrouve à nouveau brimé ! Malgré cette trahison, lorsqu’il apprend que son camarade de classe a eu un accident, il décide de lui rendre visite à l’hôpital...

Quatre lycéens en filière technologique sont transportés dans un univers de fantasy après un tremblement de terre. En voyant leurs uniformes scolaires, les habitants de cet autre monde les prennent pour les princes vêtus de noir de la légende, héros destinés à vaincre le terrible Roi du Mal !



Shinichi, le chef de la bande, parvient effectivement à battre tous les adversaires qui lui font face. Quant à la mythique Épée de l’élu, c’est au perforateur qu’il la tire de son rocher ! Mais de mystérieux nouveaux venus semblent considérer que l’arme leur revient...

Lors du nouveau périple de Smith, cette fois consacré à la photographie, les sujets ne manquent pas : c’est d’abord un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment hébergé l’Anglais à Téhéran.



Dans cette région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas permet d’obtenir de précieux clichés des quartiers des femmes avant que le petit groupe ne reprenne la route... Prochaine étape : Muynak ! Quel accueil les jumelles Layla et Leyli réserveront-elles aux voyageurs ?

Alors que Richard s’apprête à partir pour York en vue de son couronnement, le duc de Buckingham prend la surprenante décision de retourner dans son domaine. Hélas, le monarque n’est pas en grande forme, et l’examen effectué par Jane ne le rassure en rien... Bouleversé par ce qu’il vient d’apprendre, il court rejoindre son bras droit !



Mais leurs retrouvailles, loin de dissiper leurs doutes, ne font qu’accroître la faille qui s’est créée entre les deux amants : comprenant que l’avenir qu’il s’était imaginé n’est plus qu’une chimère, le faiseur de rois pose alors un ultimatum à son souverain, sous peine de nouveaux troubles dans le royaume ! Richard choisira-t-il l’amour ou la couronne ?

Alpi pensait trouver un allié en la personne du conservateur d’Ashmarte, mais elle a finalement dû l’affronter : en effet, cet ennemi des soul senders ne reculait devant rien pour mener d’horribles expériences sur les esprits divins... et les êtres humains ! Hélas, malgré son arrestation, l’homme disparaît mystérieusement, de même que ses recherches.



Après cet événement, la jeune fille est amenée à purifier un nouvel endroit ravagé par la pollution maléfique et, devant l’ampleur de la tâche, elle se retrouve à organiser un rite avec des confrères ! Une mission qui sera loin d’être de tout repos...

Au cours de leur voyage vers Orva Sevi, un village qui se trouve dans les régions du nord, Sakuu et ses compagnons tombent sur une horde d’abominations, dont un gigantesque monstre qui menace de leur barrer complètement la route ! Heureusement, grâce à leurs techniques combinées, les membres de la guilde en viennent à bout.



Mais alors qu’il faut encore s’occuper des autres morts-vivants à leurs trousses, Leni reçoit un appel au secours : Taargis et son armée sont sur le point d’éliminer deux irrégularités de Fenrir près de Genopol ! Ni une ni deux, la modératrice se téléporte sur le champ de bataille, bien décidée à affronter l’imposant général de Providence...

[Au sein de L’Éden, un jeu vidéo, Futaba a sympathisé avec une mystérieuse joueuse qui affiche ses plus belles photos dans un palais sous-marin. Fascinée par ces clichés, la lycéenne cherche à rencontrer celle qu’elle admire. Mais derrière l’écran, ce n’est autre que Sakura, la nouvelle recrue du club de plongée !



D’une timidité maladive, la demoiselle n’ose pas révéler son identité à la présidente, pourtant elle finit par s’y résoudre... et l’amitié virtuelle devient réelle entre les deux jeunes filles ! De son côté, Hikari est enfin guérie et, pour fêter ça, quoi de mieux qu’une activité de groupe en plein air ?