En ce moment, le marché des figurines/statues est en plein boom et Hot Toys en profite à mort. Après la très belle Cyborg, voici venir Batman de Batman Arkham Origins avec sa combinaison XE Suit.Cette figurine, provient du jeu vidéo de Warner Bros. Batman Arkham Origins, sorti sur PS3 et XBOX 360.Le jeu nous fait découvrir un jeune Batman, ça fait un an seulement que Bruce Wayne à enfilé le costume de l'homme chauve-souris.Comme d'habitude, nous sommes sur une figurine en PVC, qui mesure environ 30cm de hauteur.Avec une blinde d'accessoires et un packaging de folie.À l'intérieur nous retrouverons :Onze pièces de mains gantées interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains détendues-Une paire de Batarang se tenant la main-Une paire de mains pour faire fondre la glace-Une paire de mains gestuelles-Un signal d'écoute main droiteCostume:-Un costume Batman XE méticuleusement conçu avec des armures gris argenté et des effets de vieillissement-Une cape de couleur noire (incorporée avec un fil pliable)-Une ceinture utilitaire-Une paire de bottes blindées grises argentées et noiresArmes:-Un Cryodrill avec deux ensembles de têtes de forage laser interchangeables (mode normal et activation)-Un pistolet à corde-Deux BatarangsAccessoires:-Un cristal de glace-Une rampe d'escalier recouverte de glace-Un accessoire de diorama d'escalier-Support de figurine spécialement conçu avec plaque signalétique du personnage-Accessoire bonus exclusif pour l'édition spéciale :-Un séquenceur crytographique avec deux autocollantsNous offrons sur un prix de 375€, outch !!!Pour une sortie lointaine, entre Juillet et Septembre 2022.