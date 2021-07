Hot Toys, vient de dévoiler deux nouvelles figurines Justice League Snyder Cut.Nous avons droit à Cyborg et Batman (je le mettrai demain).Dans la boîte nous retrouverons :Une paire de bras supplémentaires avec plusieurs points d'articulation, pouvant être attachés au dos de la figurineHuit pièces d'aiguilles mécaniques interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains gestuellesUne paire de poings pour des bras supplémentairesUne paire de mains gestuelles pour des bras supplémentairesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainArmes:Une paire de canons à plasma lumineux à LED (à piles) (interchangeables avec des bras)Un lance-roquettes (interchangeable avec le bras gauche)Un bouclierAccessoires:Trois paires d'accessoires à effet propulseur de différentes tailles (fixables au dos, aux cuisses, aux mollets)Support de figurine spécialement conçu avec le logo du film et la plaque signalétique du personnageAccessoire bonus exclusif pour l'édition spéciale :Une sculpture de tête masquée supplémentaire avec fonction d'éclairage LED (à piles)**Batterie incluse pour la figurine de collection, des piles boutons sont requises

posted the 07/29/2021 at 10:37 PM by leblogdeshacka