Le packaging à l'air d'être en carton recyclé, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est sobre.







Une fois la boîte ouverte, nous découvrons la bête. En métal et en bois, la qualité est au rendez-vous.







Il existe plusieurs pack, avec différents "instruments", le pack que l'on m'a prêté, propose la totale.







Il est compatible sur PC et Mac, j'ai pas réussi à le faire fonctionner sur téléphone et c'est quand même dommage. Pour une session rapide, ça aurait pû être sympa

Gros arrivage du jour, avec le Joué Play, conçu par Pascal Joguet. Il faut rappeler que Pascal Joguet, et le co-fondateur du contrôleur "multitouch" Lemur, qui a été rendu célèbre par les Daft Punk entre autres.Bref, le Joué Play est un un contrôleur pour les musiciens amateurs désireux de pouvoir créer de la musique avec plaisir et surtout en toute simplicité.Le Joué Play est fabriqué en bois de hêtre naturel, et il accueille des modules en silicone interchangeables et faciles d'utilisation.Au programme, nous retrouvons, un module piano, un module clavier synthé, un module manche de guitare et un pad de batterie.Dernier point, le Joué Play est fabriqué en France.