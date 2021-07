Le mode PvE “State Heist” remplace l’équipe ennemie du mode PvP traditionnel par une opposition plus agressive de l’État et ajoute de nouvelles mécaniques de gameplay qui demanderont aux joueurs encore plus de coopération et de furtivité pour infiltrer le château ennemi et dérober le trésor. Au lieu d’affronter d’autres hors-la-loi, votre équipe de quatre devra faire face à des gardes plus réactifs et dangereux, avec des limites de respawn qui forceront les joueurs à davantage de prudence et de stratégie pour remporter la victoire.



Exécutez le braquage parfait pour recevoir les costumes Shadow Lords dans un nouvel évènement

Le jeu Hood Outlaws & Legends se dote d'un nouveau mode de jeu sur PS4 et PS5.