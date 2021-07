Après le très sympathique clavier Vulcan, Roccat revient avec le Pyro et le Magma (qui est aussi sublime avec une dalle de couleurs qui explose la rétine).Comme d'habitude, nous retrouvons un packaging très classe, qui nous présente le clavier avec plein de led lumineuses.On ne va pas se le cacher, le packaging est vraiment de qualité premium et ça, j'aime beaucoup.Je me répète, mais un beau packaging, ça fait vraiment la différence.À l'arrière de la boîte, nous retrouvons les différentes caractéristiques du clavier.La traditionnelle notice, ainsi que le schéma pour bien installer le repose paume détachable.Le clavier est quand même assez grand, je trouve 44,7 x 15,2 cm, sans le repose paume. Nous retrouvons un clavier avec une connectique USB, pas de sans-fil ici.Chose que j'apprécie de plus en plus, l'aluminium brossé sur le dessus. Nous sommes sur un clavier mécanique, avec des touches aux interrupteurs TTC rouge, d'une durabilité de 50 millions de clics.Le repose paume est entièrement en PVC, évidemment ça n'a rien à voir avec un repose paume en mousse, mais c'est confortable. Bien évidemment, j'aurai préféré un repose paume en mousse, mais nous sommes ici sur une gamme de prix de moyenne gamme.Que j'aime les leds sur les claviers et les souris. Même sur un PC, je trouve ça classe.Pour les plus perfectionnistes, nous retrouvons un rétro-éclairage personnalisable de plus de 16 millions de couleurs, avec une molette de contrôle en plastique.Le clavier possède la technologie anti-ghosting, mais c'est quoi l'anti-ghost ?C'est assez simple, l'anti-ghost assure de pouvoir presser une multitude de touches en même temps sans provoquer d'erreurs d'interprétation des touches pressées.Ce Pyro de chez Roccat est un très bon clavier, évidemment comme dit plus haut, j'aurai bien voulu un repose paume en mousse, mais pour le prix et les performances, nous sommes sur du bon matos.Le clavier est au prix de 99.99€ contre au moins 150-200€ en général pour ce type de clavier.