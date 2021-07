Batman Beyond tome 3







2054. Cela fait plus de 20 ans que Bruce Wayne a renoncé à porter le costume de Batman. Vieillard affaibli et aigri, reclus dans son manoir, le playboy milliardaire n'est plus que l'ombre de lui-même. Lorsque le destin conduit le jeune Terry McGinnis aux portes du manoir Wayne, ce dernier découvre le secret de son hôte et le convainc de devenir le nouveau Batman. Réticent, le vieil homme accepte et forme sa recrue. La relève est désormais assurée !

Collection : DC BEYOND

Série : Batman Beyond

SCÉNARISTE : ADAM BEECHEN - DESSINATEUR : RYAN BENJAMIN

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 488 pages

Contenu vo : Batman Beyond 2.0 (web) #1-40

Prix : 29 €



--------------------------------------

Batman death metal #6 dream theater edition







Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.

Collection : DC Rebirth

Série : Batman death metal - édition spéciale

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination :

Prix : 10 €



--------------------------------------

Cemetery beach







En mission d'observation pour le compte de la Terre, Michael Blackburn a été envoyé au coeur d'une colonie établie sur une exoplanète, où il a été fait prisonnier. En complète autonomie depuis près d'un siècle, le gouvernement en place n'a d'autre choix que d'éliminer cet individu, sous peine de voir les armées terriennes rappliquer et réclamer ce monde de force. Encore eût-il fallu que le prisonnier ne se soit pas échappé...

Collection : Urban Indies

Série : Cemetery Beach

INFOS

SCÉNARISTE : WARREN ELLIS - DESSINATEUR : JASON HOWARD

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 160 pages

EAN : 9791026821847

Contenu vo : Cemetery Beach #1-7

Prix : 16 €



--------------------------------------

Harley/joker criminal sanity







Profiler de renom, Harleen Quinzel est embauchée par le GCPD pour enquêter sur une vague de crimes particulièrement sordides. Mais elle est elle-même hantée par une affaire passée lorsque sa colocataire a été sauvagement assassinée par le tueur en série surnommé le Joker.

Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTE : KAMI GARCIA - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination :

Prix : 29 €



--------------------------------------

Le monde incroyable de gumball 7







La famille Watterson n'a vraiment rien d'une famille ordinaire. Chez eux, chaque nouvelle journée réserve son lot de surprises, bonnes ou mauvaises ! Alors quand la dernière sonnerie annonce le début des vacances d'été pour Gumball, Darwin et tous leurs amis, c'est le début de deux longs mois d'aventures riches en catastrophes en tous genres. Nicole avait pourtant tout prévu : transat', siestes et farniente pour tout le monde, loin de leur quotidien rocambolesque à Elmore. Si seulement Richard et les garçons s'étaient levés à temps pour ne pas rater l'avion ! Résultat : bienvenue aux randonnées qui tournent mal, aux accidents de vélo, aux nuits passées à chasser les fantômes ou aux dégâts des eaux qui transforment la maison en véritable piscine ! Gumball et Darwin en viendraient presque à attendre avec impatience la rentrée !

Collection : URBAN KIDS

Série : Le Monde incroyable de Gumball

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 184 pages

Contenu vo : After School Special, Spring Break Smash 2019, 2017 Grab Bag Special, 2018 Grab Bag Special

Prix : 15 €



--------------------------------------

The fix tome 3







Roy et Mac ont vraiment l'art de se foutre dans le pétrin, et ils ne font jamais les choses à moitié. Comme si devoir une coquette somme d'argent à un caïd psychopathe, participer à un trafic de drogue ou encore cambrioler une maison de retraite ne suffisait pas, il leur fallait aussi se retrouver mouiller dans le meurtre d'une starlette et dans la fuite d'un terroriste extrémiste. Coût de chance inespéré, Roy obtient une adresse qui risque fort de faire faire un bond à son enquête. Mac, de son côté, compte bien venger Bretzel, touché par une balle pour protéger son maître.

Collection : Urban Indies

Série : The Fix

SCÉNARISTE : NICK SPENCER - DESSINATEUR : STEVE LIEBER

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 104 pages

Contenu vo : The Fix Vol. 3 (9-12)

Prix : 15 €



--------------------------------------

Trees tome 3







Dans un petit village reculé de Russie appelé Toska, un cadavre est retrouvé au pied d'un des mystérieux « arbres » apparus onze ans auparavant. Le sergent Klara Voranova, toujours hantée par ce jour, ignore si elle doit voir cette découverte comme un signe, voire un avertissement. Une chose est sûre, les rumeurs vont vite, les mensonges se multiplient et, avec eux, l'incertitude quant à la suite des événements.

Collection : Urban Indies

Série : Trees

SCÉNARISTE : WARREN ELLIS - DESSINATEUR : JASON HOWARD

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 120 pages

Contenu vo : TREES volume 3: THREE FATES (#1-5)

Prix : 15 €



--------------------------------------

Wynd tome 1







À première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour. Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent « normal » et l'envie de comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, Wynd n'aura qu'une solution... fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il va se lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin.

Collection : URBAN KIDS

Série : Wynd

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MICHAEL DIALYNAS

Date de sortie : 20 août 2021

Pagination : 256 pages

Contenu vo : Wynd Book One: Flight of the Prince (#1-5)

Prix : 15 €



--------------------------------------

American vampire tome 9







1976, l'Amérique est ruinée. Au bord de la rupture, les citoyens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Et tandis que les États-Unis s'apprêtent à célébrer leur bicentenaire dans un climat pesant, le Marchand Gris met en place les derniers éléments qui lui permettront, ainsi qu'à son espèce, d'étendre leur domination sur la Terre. Le souverain vampire trouvera néanmoins sur sa route Pearl Jones et Skinner Sweet, en lutte contre sa toute nouvelle condition.

Collection : Vertigo Classiques

Série : American Vampire

SCÉNARISTE : SCOTT SNYDER - DESSINATEURS : RAFAEL ALBUQUERQUE, COLLECTIF

Date de sortie : 27 août 2021

Pagination : 216 pages

Contenu vo : American Vampire 1976 #1-6

Prix : 16 €



--------------------------------------

Le dernier des dieux tome 3







La légende disait la chute du Dieu du vide.

La légende chantait la victoire des Traquedieux.

La légende proclamait la libération de Cain Anuun.

Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Le Dernier des Dieux

SCÉNARISTE : PHILLIP KENNEDY JOHNSON - DESSINATEUR : RICCARDO FEDERICI

Date de sortie : 27 août 2021

Pagination : 96 pages

Contenu vo : The Last God #7-9

Prix : 17 €



--------------------------------------

Le monde de flashpoint tome 2







Quand Barry Allen a tenté de sauver sa mère des griffes du Professeur Zoom, le cours de l'Histoire a été jamais modifié. Dans ce nouveau continuum, Hal Jordan n'est pas devenu le Green Lantern, mais il est toujours un pilote intrépide prêt à défendre son pays contre les envahisseurs atlantes et amazones. De son côté, Abin Sur est toujours en vie et voit sa tâche de Green Lantern de la Terre compliquée par ce conflit.

Collection : DC Classiques

Série : Le Monde de Flashpoint

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 27 août 2021

Pagination : 336 pages

Contenu vo : Contenu : Flashpoint:Hal Jordan #1-3 ; Flashpoint:Abin Sur – The Green Lantern #1-3 ; Flashpoint:Frankenstein & the Creatures of the Unknown #1-3 ; Flashpoint:Green Arrow Industries #1 ; Flashpoint:The Canterbury Cricket #1 ; Booster Gold #44-47

Prix : 29 €



--------------------------------------

Légion des super héros tome 2







Alors que la présence de Superboy au XXXIe siècle continue de causer des remous au sein des Planètes Unies, de nombreux événements conduisent ce futur pourtant radieux sur une pente dangereuse. De plus, des problèmes intrinsèques menacent également la Légion des Super-Héros quand Saturn Girl et Cosmic Boy se disputent le poste de leader.

Collection : DC Rebirth

SCÉNARISTE : BRIAN MICHAEL BENDIS - DESSINATEURS : RYAN SOOK, COLLECTIF

Date de sortie : 27 août 2021

Pagination : 152 pages

Contenu vo : Contenu : Legion of Super-Heroes #7-12

Prix : 16 €



--------------------------------------

Young justice tome 3







Pour sauver Conner Kent, alias Superboy, les membres de la Young Justice n'ont d'autre choix que d'infiltrer le royaume du célèbre et redouté Warlord. Mais pour mener à bien cette mission, ils auront besoin de renforts, et Sideways, Spoiler, Aqualad ainsi qu'Arrowette ne seront pas de trop. Quant à Impulse, il est propulsé dans un voyage initiatique à travers le temps et l'espace, voyage au cours duquel il découvrira de sombres vérités...

Collection : DC Rebirth

Série : Young Justice

SCÉNARISTE : BRIAN MICHAEL BENDIS - DESSINATEURS : COLLECTIF, JOHN TIMMS

Date de sortie : 27 août 2021

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Young Justice #13-20

Prix : 20 €



Les sorties du mois d'août 2021, de chez Urban Comics se dévoilent.Pour moi, ce sera sans hésitation Batman Beyond tome 3, que j'attends depuis des années.Quand je vais sur le site d'Urban Comics, il y a écrit 3/4, j'espère voir un tome 4 bientôt.