Batman se réinvente souvent dans les comics, et DC s'apprête à frappé un grand coup avec Batman : The Imposter.Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino seront en charge de l'histoire et des dessins.La croisade de Bruce Wayne sous le masque de Batman n’a débuté que depuis un an, mais déjà il prend conscience de son impact sur la ville. Malheureusement, ses actions ont déjà attiré sur lui l’attention d’ennemis redoutables. Aussi, les puissants de Gotham n’apprécient pas les bouleversements provoqués par le justicier en ville… et l’un de ces détracteurs semble déjà prêt à passer à l’action. Un deuxième Batman hante les toits et les ruelles de Gotham, et celui-ci n’a aucun scrupule à assassiner des criminels, sous l’œil sidéré des médias de Gotham.« En tant que fan de Batman depuis toujours, partager ma vision de Gotham City avec les lecteurs est un rêve devenu réalité », déclare le scénariste Mattson Tomlin. En poussant la question « Et si Batman était réel ? » aussi loin que possible du point de vue narratif, nous avons créé un potentiel incroyable qui n’a pas été exploré récemment dans les bandes dessinées. Batman : The Imposter développe une version de Bruce Wayne et des gens qui l’entourent comme des êtres tragiquement imparfaits, confrontés à une réalité très proche de la nôtre. »« Je suis un de ses fans depuis des années et travailler avec Andrea Sorrentino est un véritable cadeau », ajoute Tomlin. « Son style graphique réaliste et ses mises en page spectaculaires ont porté cette histoire vers de nouveaux sommets, et le travail couleur stupéfiant de Jordie Bellaire m’a vraiment comblé pour ma première incursion chez DC. »« J’ai déjà travaillé sur Batman en tant que personnage secondaire dans quelques publications, mais c’était la toute première fois que j’ai la chance de réaliser un titre Batman à part entière, et c’est incroyable », précise l’artiste Andrea Sorrentino. « Je suis un grande fan de Batman depuis que j’ai vu le film de Tim Burton en 1989, alors avoir la chance de travailler avec Mattson et Jordie sur cette version du Chevalier Noir, c’est vraiment Noël avant l’heure. »Batman : The Imposter, nous propose un récit complet en trois numéros au format Prestige de DC, qui seront disponibles dès le 12 Octobre 2021 aux US et en Février 2022 chez nous.