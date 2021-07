Bon, après les superbes statuettes consacrées aux Power Rangers, voici que Iron Studios débarque les mains dans les poches avec deux statuettes God of War.Pour le moment, pas d'informations supplémentaires, mais je ferai une MAJ dès que possible !

posted the 07/24/2021 at 06:55 PM by leblogdeshacka