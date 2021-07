Pour célébrer les 20 ans de Final Fantasy X, Square-Enix sort un double vinyles pour l'occasion.[Disque 1 - Face A]ZanarkandTidus's ThemeOtherworldBattle ThemeBesaid[Disque 1 - Face B]Hymn of the FaythPhamtomsYuna's ThemeMovement In GreenThe SendingAuron's ThemeChocobo Jam[Disque 2 - Face C]Rikku's ThemeAssaultSUTEKI DA NE (Isn't It Wonderful?)A Fleeting Dream[Disque 2 - Face D]Fight With SeymourA Contest Of AeonsFinal BattleLe coffret est une exclusivité Square-Enix Store et coûte 49.99€