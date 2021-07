Compositrice et artiste primée depuis ses débuts professionnels à l’âge de cinq ans, l’Américaine Emily Bear, 19 ans, a connu un succès retentissant en tant que pianiste, compositrice et auteur-compositeur-interprète. Elle s’est produite sur les scènes les plus légendaires du monde et a pour mentor le producteur Quincy Jones. Depuis maintenant quelques mois, elle travaille avec sa partenaire Abigael Barlow sur « Bridgerton : The Musical », œuvre basée sur la série à succès disponible sur Netflix. Véritable artiste polyvalente, Emily Bear ne cesse de surprendre avec ses projets plus ambitieux les uns que les autres.

Pour Inon Zur « J’ai trouvé qu’Emily convenait parfaitement à Syberia : The World Before. Non seulement parce qu’elle est une pianiste incroyable, mais aussi pour la façon dont sa propre personnalité et ses performances répondent complétement au personnage de Dana Rose. La virtuosité unique d’Emily ainsi que sa compréhension de ma musique et de l’histoire du jeu, font de sa participation une formidable contribution au monde de la musique Syberia. Je suis ravi qu’elle se soit jointe à nous en tant que pianiste, je ne pouvais pas espérer un meilleur ajustement. » Nul doute que la sensibilité de cette artiste d’exception rendra hommage à la musique du jeu.

