Hot Toys dégaine une figurine de maboule, avec cette Spider-Man Gold and Black.Comme d'habitude, nous sommes sur une figurine articulée d'environ 30cm de hauteur. Avec un visage ultra détaillé en PVC, nous aurons sûrement des visages en silicone un de ces jours.Grosse particularité de cette figurine, elle spoil à mort, le futur film sur l'homme araignée.Mais bon, nous sommes ici, pour voir de la statue alors ça passe.Nous sommes donc, devant un Spider-Man en mode Doctor Strange qui pue la classe.Bordel, il faut que j'accélère sur ma Gaming Room, je vous vous présentez des figurines en unboxing. Même si j'en ai très peu !

posted the 07/20/2021 at 04:57 PM by leblogdeshacka