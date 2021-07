La célèbre Bo-Katan, apparu dans The Mandalorian à enfin droit à sa statuette en résine par Iron Studios.Après, une très belle Hot Toys, qui devrait sortir cette année, la chasseuse de primes s'arrêtera sur nos étagères avec une résine.Au niveau des détails, nous sommes sur une figurine qui fait très largemene boulot. En tout cas le prototype et Photoshop font très bien leurs taff.Elle fait partie d'une gamme assez "petite" de 21cm, en général elles font entre 20 et 26cm.Pour le prix, nous sommes sur du 179.99€

posted the 07/20/2021 at 08:14 AM by leblogdeshacka