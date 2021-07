Roccat Kone Pro Air





On commence par la boite, le packaging est comme d'habitude, une réussite. C'est simple, un bon packaging, donne vraiment envie d'acheter le produit. Et quand le produit est de qualité, c'est encore mieux et c'est encore une fois le cas, avec cette Roccat Kone Pro Air.L'arrière de la boite, nous fait découvrir les différentes caractéristiques de la souris.À l'intérieur, nous retrouvons, la traditionnelle notice, dans son emballage pour ne pas la froisser, ou la corner.Nous avons également droit à un câble de 2m de long, pour recharger la souris.Le câble est tressé pour une plus grande résistance et une plus grande flexibilité.Le dongle est indispensable, pour pouvoir utiliser la souris en mode sans fil, ou si vous préférez avec le câble.Sur le dessous, nous pouvons constater, un bouton Bluetooth/Wireless. Je trouve ça bien de pouvoir choisir l'utilisation de sa souris, même si en ce moment, je préfère, les souris câblé.Sur le côté, nous retrouvons une texture Antidérapante, qui a une utilité en jeu, surtout quand nous sommes en mode vénère, par contre, si vous êtes gaucher, l'ergonomie ne s'adapte pas à votre main.La molette de la souris est entièrement en aluminium, pour un plus grand confort. Je trouve que ça change comparer à une souris "classique". Par contre, il y a une contre-partie, pas de lumière sur la molette, mais ça ne gène en rien le confort.Nous sommes ici, sur une souris très légère, seulement 75 g. Mais que l'on ne s'y trompe pas, elle nous propose du 19.000 DPI, énorme. Pour ceux qui ne savent pas combien représente 19.000 DPI, sachez que le DPI est est le nombre de points que le capteur de la souris détectera lors de son déplacement sur une longueur d'un pouce (2.54 cm).La batterie est énorme, environ 100h une fois chargée à bloc.Que j'aime les lumières sur les souris et les claviers. Je trouve ça tellement sympa. Cette Kone Pro Air, s'allume uniquement sur les touches, mais ça fait le boulot. Les petites alvéoles font leurs effets. Plus de 16,8 millions de couleurs.Roccat, nous sort une souris de luxe, que vous l'utilisiez pour le jeu vidéo, la bureautique ou juste pour surfer sur le net. Avec une mollette en aluminium qui donne un petit confort en plus, comparer à une mollette en plastique et un DPI de compétition, cette Kone Pro Air sera votre nouvel ami.Roccat, propose deux coloris pour cette Kone Pro Air.