Cast, un jeune avocat vient de perdre une affaire. Il décide de voler une transaction de drogue de 75 millions de dollars à un client.

Le nouveau film avec John Boyega, Olivia Cooke et Bill Skarsgård, Naked Singularity, se dévoile, avec un trailer et une affiche.À la réalisation, nous retrouvons Chase Palmer, qui a travaillé sur le scénario de Ça, la nouvelle version.Le film sortira en salle, le 6 Août aux US et à la VOD, le 16 Août, toujours aux US.