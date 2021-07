Tales of Arise aura droit à un sublime coffret vinyles, en exclusivité sur la boutique Bandai Namco À l'intérieur nous retrouverons :- 4 disques LP 180g- 35 morceaux totalisant deux heures de musique avec une qualité exceptionnelle- 2 pochettes gatefolds- Une impression d'art exclusive, sur papier de qualité supérieure - dimensions 30,5x30,5 cmLe tout dans un coffret cartonné.La track list:DISC 1SIDE ATales of AriseFlame of hopeFollow your heartNight & LightFerocious beastSIDE BFloral ornamentFreezing windDon't look back - Proceed -Ice moon - Scar -DISC 2SIDE CJust go onParanoiaBreakdownSIDE DConfessionAlphenDISC 3SIDE EBeneath the rule of fireBeneath the rule of fire - Assault -Night & Light - Destruction -Paradise of coexistenceDistorted sorrowSIDE FParadise of coexistence - Fabrication -Don't look backSudden crisisFlame's judgementFlame of hope - Sublimation -DISC 4SIDE GStaunch Opponent - ARISE version -Calm fire hillLand of GreenFierce windHot pursuitSIDE HFierce blazeMoonlight troublesBlue sky farmAlphen's determination - Blazing sword -Relaxing timeBlazing sword - Awakening -Le prix est vraiment correct, 59.99€.Le jeu est toujours disponible en préco, avec 10€ en CC chez la FNAC Fnac 10€ en CC