Les créatifs de chez Hot Toys, nous préparent une figurine de Spider-Man, vraiment très très belle. Tout simplement nommé, Cyborg Spider-Man Suit, cette Hot Toys donne carrément envie de la préco dès maintenant.À l'intérieur nous retrouverons :-Une sculpture de tête masquée nouvellement développée avec un œil gauche lumineux à LED (lumière verte, à piles)-Trois oculaires droits interchangeables qui peuvent créer différentes combinaisons d'expressions de Spider-Man-Lunettes finement sculptées et bandeau blanc-Environ 30 cm de hauteur-Corps spécialisé avec plus de 30 points d'articulations-Bras gauche cybernétique peint en argent métallisé avec détails et grenades attachées-Dix pièces de mains interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains ouvertes-Une paire de mains tirant sur la toile-Une paire de mains balançant la toile d'araignée-Une paire de mains gestuelles-Un costume Cyborg Spider-Man de couleur rouge et bleu endommagé au combat avec des garnitures noires grisâtres, un motif de toile d'araignée et un emblème d'araignée noire sur la poitrine-Une ceinture utilitaire avec pochettes-Six ficelles de toile d'araignée de différentes formes et longueurs, pouvant être attachées aux tireurs de toile-Un accessoire à effet de toile d'araignée ouverte-Un support de figurine dynamique avec le logo du jeu, la plaque signalétique du personnage et la carte graphiqueLa qualité à l'air folle, le peint-job à l'air exceptionnel. Après, nous sommes, bien évidemment sur du photoshop et sur un prototype. Donc c'est normal que ça explose la rétine. Mais putain, je la veux bordel.Je pense, que Hot Toys, nous sortira une blinde de Spider-Man, avec chaque costumeSortie prévue, entre Octobre et Décembre 2021 pour 275€