Le MDrill One Pro se dévoile aujourd'hui avec un unboxing.Le packaging est classe, avec le rouge qui ressort bien avec le fond noir de la boîte. Du packaging tape à l'œil comme j'aime.À l'arrière, nous retrouvons du classique, avec les différentes caractéristiques, ainsi que les différentes langues proposées.Le petit truc en plus dans la boîte est bien cette accroche porte pour signaler que ce n'est pas le moment de venir nous déranger. J'aime beaucoup, j'ai bien envie de le mettre sur mon bureau.Sinon, nous retrouvons du classique, avec la notice, un câble et des autocollants. Vous en faites quoi vous des autocollants ?Au premier coup d'œil, le micro à l'air en métal. Mais uniquement, la base est en métal, le reste en PVC, mais un PVC de qualité. Le micro s'incline assez pour pouvoir faire les streams que l'on veut.En faisant attention, nous pouvons constater qu'un filtre anti-pop a été installé à l'intérieur du micro. Ça, c'est vraiment pas mal et surtout ça évitera d'en acheter un.Le design du micro est des plus réussis, avec un micro compact comparé à d'autres que j'ai eu en main (il faudrait que je fasse une photo comparative pour que vous puissiez voir à quel point le MDrill One Pro est compact). Au niveau du poids, nous sommes sur un micro que je trouve plutôt lourd ( ce n'est pas pour me déplaire bien au contraire), environ 1kg, il pèse son poids le bougre.Comme je l'ai dit plus haut, le micro s'incline aisément, il suffit de deviser les deux vis sur le côté et de le régler sur la position voulue. Ou si vous avez un pied, ou un bras compatible, vous pourrez le fixer dessus.La particularité de ce micro et la prise jack 3,5 mm, où l'on peut y mettre un casque audio. La qualité sonore du micro est vraiment agréable, que ce soit pour un stream ou un enregistrement vocal, le MDrill One Pro est une réussite.Comme beaucoup de micros aujourd'hui, nous retrouvons différentes LED qui s'allument sur le dessous de celui-ci. Comme d'habitude, nous avons droit à plus nuances de couleurs (rouge, vert, bleu, orange, violet, cyan et vert clair.). Je trouve ça toujours aussi classieux, comme sur les micros ou les souris.Je crois que l'ami Suzukube à fait un unboxing du micro sur sa chaîne Youtube.