Just for Games annonce l'arrivée chez nous du coffret vinyles de Megalo Box.Pour ceux qui 'e connaissent pas Megalo Box, c'est un animé, diffusé en 2018.Le coffret vinyle, contient 2 vinyles noirs, la bande son est signée Mabanua (Manabu Yamaguchi) en collaboration avec de nombreux artistes renommés tels que DJ TAKU, KOMA-CHI ou Michael Kaneko.Disponibilité dès le 30 Juillet 2021.

Like

Who likes this ?

posted the 07/05/2021 at 11:06 PM by leblogdeshacka