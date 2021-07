Le clavier de jeu mécanique filaire ROG Strix Scope TKL GUNDAM EDITION pour les jeux FPS comprend un cadre en aluminium, des commutateurs Cherry MX et un éclairage Aura Sync.



Produit officiel sous licence GUNDAM

Créé pour les joueurs FPS : facteur de forme sans clé pour maximiser la configuration de votre jeu, la touche Ctrl gauche agrandie est beaucoup plus facile à localiser

Commutateur à bascule rapide : basculez instantanément entre les entrées de fonction et de touche multimédia

Touche furtive : appuyez pour masquer toutes les applications et couper le son pour une confidentialité instantanée ; appuyez à nouveau pour jouer

Commutateurs Cherry MX : actionneurs micro-commutés de fabrication allemande pour une entrée de précision avec retour tactile

Construction durable : plaque supérieure en aluminium avec une esthétique frappante alliant robustesse et style

Éclairage RVB complet : touches rétroéclairées individuellement entièrement personnalisables, y compris les indicateurs de verrouillage lumineux, le logo ROG et la barre lumineuse avant.





Le ROG Strix Scope TKL est un clavier de jeu mécanique hautes performances avec un faible encombrement, libérant de l'espace sur votre plan de travail pour des mouvements de souris plus larges - parfait pour les réglages de sensibilité inférieure qui ralentissent le réticule pour une précision de visée améliorée. Le clavier est surmonté d'une façade en aluminium pour une résistance au quotidien, et fini avec une esthétique frappante pour une petite touche de style.





CONÇU POUR LES JOUEURS FPS



Après avoir étudié le style de jeu des joueurs FPS, l'équipe R&D de ROG a créé Xccurate Design :

une touche Ctrl deux fois plus large que d'habitude. Dans le feu de l'action, la plus grande taille le rend facile à trouver et à toucher rapidement.





Le plus beau clavier PC est chez ROG, avec le ASUS ROG Strix Scope TKL Gundam Edition.Sous ce nom se cache, l'un des plus beau clavier que j'ai vu. Bon, je ne l'ai pas chez moi, sinon, je vous garantis qu'un unboxing photo et vidéo aurait été fait dès la réception du colis.Fan de Gundam, préparez vous pour du lourd.Bref, ce clavier est sublime, je le veux bordel !!!