Dans un lointain futur, l'Humanité s'est pratiquement éteinte après avoir rendu la Terre inhabitable à force d'utiliser ses ressources sans relâche. Les rares survivants de cette catastrophe se sont ensuite regroupés pour donner naissance à une nouvelle société dans l'espace. Cette dernière est régit par des règles très strictes et toute transgression est synonyme d'élimination. Jomy Marcus Shin, 14 ans, s'interroge un jour sur la société dans laquelle il vit et est alors contacté par une organisation anti-gouvernemental qui souhaite faire de lui leur leader. Il devient ainsi une cible.

posted the 07/02/2021 at 11:34 AM