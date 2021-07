Il y a Nintendo qui te soutient. Il y a aussi Microsoft qui te soutient. Puis il y a Sony qui soutient sa machine à AAA et qui n'en à rien à foutre des autres.

Kotaku, qui a relayé hier le témoignage posté sur Twitter par Iain Garner et fait des révélations sur les sommes demandées par Sony pour mettre en avant un jeu sur le PlayStation Store, vient de remettre ça. Au cours des dernières 24 heures, le site américain a en effet recueilli de nombreux témoignages de développeurs indépendants, pour la plupart faits sous condition d'anonymat, pour le moins agacés par la manière que Sony a de les traiter. La première déclaration relayée par Kotaku donne immédiatement le ton :Selon un autre témoignage, cette fois venu d'un éditeur, Sony a conscience du problème :Outre le problème d'ampleur des coûts associés à la mise en avant sur le PlayStation Store dont nous vous parlions hier, les développeurs se plaignent surtout du fait que sans payer Sony, leur jeu est totalement perdu sur le PlayStation Store. Même s'il est également possible de payer Microsoft et Nintendo pour être mis en avant, les développeurs et éditeurs disposent aussi de moyens gratuits pour voir leurs jeux mis en avant. C'est en tout cas ce qu'expliquent plusieurs éditeurs de jeux indépendants à propos de la situation sur Xbox et Switch. Un exemple à propos de la situation sur consoles Xbox :Une conséquence de ce manque de visibilité sur consoles PlayStation, conséquence qui rend la situation encore plus compliquée pour les petits développeurs et éditeurs, est que les ventes de jeu sur les consoles de Sony sont extrêmement faibles. À ce sujet, certains créateurs ont accepté de témoigner en dévoilant leur nom.Un autre éditeur, qui a quant à lui souhaité rester anonyme, a communiqué les chiffres de ventes d'un de ses jeux, un petit jeu indépendant dont il a donné le titre à Kotaku mais qu'il a demandé à ce dernier de ne pas révéler : 20.000 exemplaires sur Xbox contre 7.000 sur PlayStation. Il a également révélé les chiffres de ventes du DLC de ce même jeu. Et là, le décalage est encore plus saisissant. Sur Xbox, 2.000 exemplaires du contenu additionnel ont trouvé preneur tandis que :Selon Kotaku, pour nombre de développeurs et éditeurs interrogés par ses soins, une grande partie du problème réside dans la difficulté de trouver sur le PlayStation Store des jeux qui n'ont pas été mis en avant. Et il le relaie le témoignage de l'un d'entre eux à ce sujet :Les 30% évoqués ici correspondent au pourcentage du prix de vente d'un jeu que Sony récupère lorsque la vente se fait via le PlayStation Store. Pour ce qui est de la référence à l'outil de recherche, plusieurs développeurs ont expliqué que dans une grande partie des cas, il est impossible de trouver un "petit" jeu sur le PlayStation Store quand vous ne rentrez pas directement son titre dans le moteur de recherche.Et histoire d'allonger encore plus la liste de doléances des indépendants, développeurs et éditeurs se plaignent également de la difficulté pour mettre en place des promotions sur le PlayStation Store. Comme l'explique l'un d'entre eux, il n'est possible d'intégrer la rubrique Promotions de la boutique virtuelle de Sony que si le constructeur japonais vous y invite :Lorsque Kotaku demande à toutes ces personnalités ce que Microsoft et Nintendo font mieux sur Sony, la réponse est apparemment unanime. Selon eux, la communication est bien meilleure avec les firmes de Redmond et Kyoto. Du côté de Microsoft, il expliquent que les réponses aux questions et problèmes arrivent plus vite, que le géant américain ne réclame jamais d'argent, et que le Xbox Game Pass est une solution financièrement intéressante.Du côté de Nintendo, même si la maison de Mario refuse aux développeurs de déployer des patchs de plus de 200 Mo sans autorisation spéciale, la situation est là aussi bien plus confortable que sur consoles PlayStation pour les développeurs et éditeurs comme l'explique un éditeur indépendant :Selon lui, il existe sur Switch plusieurs solutions pour mettre ses jeux en avant sans débourser le moindre centime :