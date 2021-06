Passé, présent et futur se confondent dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Kowloon où vivent des personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires dont le quotidien est teinté d’extraordinaire.

Aujourd'hui, petit avis sur le nouveau manga de kana Kowloon Generic Romance.En ce moment, je lis pas mal de manga et de comics, en même temps, vu les merdes sur Netflix j'ai le temps lol.Donc je me suis laissé tenter par un nouveau manga, en général j'aime bien commencer une nouvelle série, avec déjà 4-5 manga minimum. C'est rare que je commence une nouvelle série au Day One. Mais là, la couverture à attiré mon attention, comme la sublime couverture du tome 1 des Carnets de l'apothicaire de chez Ki-oon.Nous devons cette nouvelle série, à la mangaka Jun Mayuzuki, qui a fait "Après la pluie". Avant de commencer, il fait savoir, que le quartier de Kowloon est bien réel. Situé à Hong Kong, ce quartier était célèbre pour sa densité exceptionnelle de population (pas moins de 1,9 millions hab./km2 en 1987) et du bâti, qui laissait à peine pénétrer la lumière (merci Wikipédia ).Le manga, nous propose de découvrir, Reiko Kujiraï et Hajime Kudo, agent immobilier dans cette citadelle, travaillant dans la même agence. D'emblée, nous sentons que l'autrice, a effectuée un travail de recherche énorme pour bien retranscrire ce quartier aux immeubles collé les uns aux autres. Porté par une esthétique remarquable, Kowloon se lit tout seul. L'intrigue amoureuse entre Reiko et Hajime est des plus classiques (les différents regards qu'elle pose sur son collègue nous laissent entrevoir une relation), malgré leurs différences de point de vue.L'un aime ce quartier en décrépitude, avec ses rues étroites et son côté vieillot et l'autre aime le renouveau qui s'annonce avec ce quartier en pleine construction, Gene Terra.Bon, difficile de ne pas spoilers comme d'habitude, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, sur ce Kowloon Generic Romance Tome 1.Petit bonus, avec la couverture du tome 2, que je trouve sublime. Je ferai sûrement un article sur les différentes couvertures de manga que je lis en ce moment, entre la version Française et la version Japonaise.Bon, par contre, il faudra attendre le mois de Septembre, pour mettre la main sur le tome 2.Et vous, vous lisez quoi en ce moment ?Si vous le souhaitez, voici un extrait du manga