Gunpowder Milkshake ou Bloody Milkshake chez nous, le nouveau film avec la sublime Karen Gillian (que je verrai bien en Batgirl), sortira en salle le 21 Juillet.Le film sera disponible en même temps sur Netflix, enfin le Netflix US. Pour nous, il faudra attendre encore longtemps, grâce à la chronologie des médias.Côté casting nous retrouverons, Karen Gillan dans le rôle de Eva, Lena Headey dans le rôle de Scarlet, Angela Bassett dans le rôle de Anna May, Michelle Yeoh dans le rôle de Florence, Paul Giamatti dans le rôle de Nathan, Carla Gugino dans le rôle de Madeleine, Ralph Ineson dans le rôle de Jim McAlester, Ivan Kaye dans le rôle de Yankee, Michael Smiley dans le rôle de Dr Ricky, Adam Nagaitis dans le rôle de Virgil, Samuel Anderson dans le rôle de David, Jack Bandeira dans le rôle de Crow, Freya Allan dans le rôle de Eva jeune

Comme sa mère, Sam est tueur à gages. Elle travaille pour une organisation appelée « la Firme ». Alors qu'elle doit exécuter un « contrat » et se retrouve confrontée à un dilemme : mener à bien sa mission ou sauver la vie d'une petite fille

posted the 06/23/2021 at 10:42 PM by leblogdeshacka