Nos amis Japonais, ont décidément beaucoup de chance, un collector pour Sonic Colours sera disponible, apparemment uniquement chez eux, avec pleins de goodies sympa.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook volume 1-L'OST du jeu sur CD-Un pin'sCette version sera disponible sur PS4 et Switch.

posted the 06/23/2021 at 07:31 PM by leblogdeshacka