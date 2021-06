Hot Toys dévoile une figurine Black Widow dans son costume Snow Suit, à l'occasion de la sortie du film.Comme d'habitude, nous sommes sur du très bon boulot.Comme d'habitude, nous sommes sur une figurine d'environ 30cm, entièrement réalisée en PVC et peinte à la main.-Une combinaison une pièce de couleur blanche nouvellement développée avec une armure d'épaule-Une paire de protège-poignets de couleur noire-Une ceinture de couleur noire avec étuis de pistolet sur les cuisses-Une paire de bottes à plateforme de couleur blancheUne paire de bâtonsUne paire de matraques articuléesTrois paires d'embouts de bâton interchangeables dans différents styles (normaux, bâtons paralysants et pics à glace)Trois pistolets-Un sac à dos bâton non détachable avec deux poignées bâton amovibles-Un stand à thème avec le logo du film et la plaque signalétique du personnageLe prix de cette beauté est de 250€ environ et la date de sortie est prévue entre Juillet et Septembre 2022.La qualité du visage est quand même impressionnante.Comme d'habitude, nous pourront choisir la position de la figurine. Soit une pose statique ou bien une pose dynamique.Qui a des Hot Toys ?