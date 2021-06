Collection : URBAN CULT Série : Promethea SCÉNARISTE : ALAN MOORE - DESSINATEUR : JH WILLIAMS III Date de sortie : 15 octobre 2021 Pagination : pas communiqué Contenu vo : Promethea #24-32 + ABC Special #1 + Tomorrow Stories Special #1 et #2 Prix : 33.18 €

De retour sur Terre après son voyage mystique dans l'Immateria, Sophie Bangs renonce un temps à incarner Promethea. Mais les moyens déployés par le FBI pour l'anéantir la font revenir à cet état de conscience. Sa colère est grande, mais son amour l'est également. Le monde entier se trouve alors aux portes de l'apocalypse, où toutes les lois universelles sont réduites à néant.

posted the 06/22/2021 at 06:10 PM by leblogdeshacka