La Mega Drive, La Genesis, le Mega-CD, la 32X, la Nomad et Laser Active sont au cœur de cette nouvelle Anthologie. Tout au long de ses plus de 450 pages, l’Anthologie Mega Drive retrace de manière exhaustive sa logithèque mondiale – y compris les exclusivités brésiliennes – et ses dérivés. La partie histoire, fruit d’un travail journalistique inédit, revient sur sa genèse, son relatif échec japonais, la guerre sans merci qui l’opposa à la Super Nintendo, les campagnes marketing, son lancement dans le monde et son succès en France. Tous les accessoires, toutes les machines et les versions collectors les plus étonnantes sont présentées. De plus, une partie Hardware analyse de fond en comble ses forces et ses faiblesses pour comprendre à travers des exemples explicites les raisons de sa puissance et de sa réussite en Occident.





La partie Hardware qui devait être contenue sur 30 pages s’étend désormais sur près de 100 pages. Les jeux annulés passent d’une dizaine de pages à

plus de 30 ! Les accessoires officiels et non officiels voient leur pagination tripler, l’histoire des machines s’étaler sur plus de 50 pages et les critiques couvriront près de 300 pages. De toute son histoire, jamais Geeks-Line n’aura réalisé un ouvrage d’une telle richesse.

Auteurs : J'm Destroy, Renaud Lucot, Florian Fourot & Emmanuel Lesne
Sortie nationale : Printemps 2021
Plus de 600 pages, sur l'histoire de la Megadrive.