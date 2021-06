AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 3







SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



CHACUN SES GOÛTS TOME 3







Haru est une jeune fille otaku qui n’a aucun intérêt pour les relations humaines. Elle travaille et consacre son temps libre et son argent à sa passion.



Un soir, dans un café et après une soirée arrosée, elle rencontre une très belle femme, Ao. Elle se révèle être un homme travesti. Ao va lui qui fait prendre conscience à la fois qu’elle n’a pas à avoir honte de son côté otaku et qu’elle peut vivre comme elle en a envie mais aussi que cela ne doit pas l’empêcher de faire attention à elle !



Ao aide Haru à changer son point de vue sur elle-même et sur les autres. Ils s’entendent si bien qu’ils décident de vivre en collocation. L’une des règles de leur coloc’ : chaque semaine, ils doivent préparer un bento l’un pour l’autre.

SCENARIO : MACHITA

DESSIN : MACHITA

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



CORPS SOLITAIRES TOME 4







Michi a 32 ans. Sa relation avec son mari n’est pas mauvaise mais une seule chose fait défaut : cela fait 2 ans qu’ils n’ont plus de relations sexuelles.

Lors d’une soirée entre collègues, elle se confie à l’un deux. Makoto a le même problème mais c’est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui… Pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la reconquête de son mari…

SCENARIO : HARU HARUNO

DESSIN : HARU HARUNO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



GINTAMA TOME 67







Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi : tout samouraï devra se défaire de son sabre… C’en est donc fini de l’âme du guerrier samouraï !



C’est compter sans Gintoki Sakata ! Armé de son sabre d’entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï et ne se défera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes ! Cela va déménager !!

SCENARIO : HIDEAKI SORACHI

DESSIN : HIDEAKI SORACHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



HÉROÏNE MALGRÉ MOI TOME 4







Shûko est bien décidée à avouer ses sentiments à Serizawa lors du festival culturel. Malheureusement, le courage lui fait défaut et, alors qu’elle quitte la classe à toute vitesse, elle tombe sur Sakaki, son ami d’enfance !

Pendant ce temps, dans un autre couloir de l’école, une nouvelle romance semble pointer le bout de son nez entre Kazune et Kôzuki, le vice-président du conseil des élèves.

SCENARIO : FUYU AMAKURA

DESSIN : FUYU AMAKURA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



IRRÉSISTIBLE TOME 9







Serina remarque des paroles de chanson d’amour griffonnée sur un bureau… Sans en être tout à fait consciente, elle tombe amoureuse de celui qui a écrit ces mots. Elle va chercher l’auteur et découvrir qu’il s’agit de Mizukawa, son « senpai ». Rapidement, Serina fait sa déclaration alors qu’elle ne connaît rien de ce garçon. Tous deux vont apprendre à se connaître et chercher le moyen de vivre pleinement leur relation.

SCENARIO : AZUSA MASE

DESSIN : AZUSA MASE

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



LA VOIE DU TABLIER TOME 6







Notre homme est un ancien yakuza devenu homme au foyer… Il se faisait appeler « Tatsu, l’immortel » ! Aujourd’hui, il est l’homme idéal : il prépare des bentô à tomber, il repère les meilleurs promotions et il aide même d’anciens collègues (?) dans leur quotidien…

Mais malgré son adorable tablier, il ne peut totalement gommer son air patibulaire et son regard de tueur… Pour notre plus grand plaisir !

SCENARIO : KOUSUKE OONO

DESSIN : KOUSUKE OONO

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



SHAMAN KING - THE SUPER STAR TOME 1







Dans l’aventure Shaman King, disponible chez nouveau dans un tout nouveau format et proposant pour la première fois en France la véritable fin de la série, on découvre en même temps que Yoh une gigantesque panoplie de personnages. Certains sont sympathiques, d’autres deviennent des alliés, et d’autres encore se révèlent être de terribles adversaires…



C’est le cas de Faust 8, un terrible nécromancien dont vous allez pouvoir explorer le sombre passé à travers un roman inédit ! Dans cet ouvrage, l’auteur revient sur les évènements qui ont transformé l’homme en monstre : la perte de se femme Eliza, rongée par la maladie.



Un roman très noir (déconseillé aux plus jeunes) de qui nous rend spectateur de la dérive psychologique de Faust 8.

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



SHAMAN KING STAR EDITION TOME 9







Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL & SÉBASTIEN GESELL



SHY TOME 5







Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde.



L’héroïne du Japon est une grande timide et n’est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger !



Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète…

SCENARIO : MIKI BUKIMI

DESSIN : MIKI BUKIMI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



UN PETIT AMI TROP PARFAIT ? TOME 7







À 16 ans, Iroha n’a encore jamais connu le sentiment amoureux. Un jour, elle fait la connaissance de Haruki, un camarade de classe, qui déclare avec amertume que l’amour est vain. Le garçon a déjà eu trois petites amies par le passé et sa dernière histoire s’est mal terminée, suite à une tromperie qu’il a subie.

Très vite, Iroha se rend compte qu’elle est amoureuse de lui… et réciproquement, car Haruki n’est pas insensible au charme de la jeune fille. La déclaration d’amour faite, les voilà ensemble, en couple !

Haruki semble parfait à tous les niveaux, mais c’est loin d’être le cas. Jalousie, quand tu nous tiens…

SCENARIO : MIZUKI OSHINO

DESSIN : MIZUKI OSHINO

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR



5 MINUTES FORWARD TOME 7







Tokyo, Yamato Shiroaya est un lycéen ordinaire qui souffre d’un complexe d’infériorité par rapport à son jumeau, Yûto. Un jour, un mystérieux voyant confie à Yamato un étrange bracelet qui lui permettra d’aller dans le futur puis de revenir dans le présent. Mais il ne pourra être utilisé qu’une seule fois et sans savoir à quelle date on atterrira ! Incrédule, Yamato se retrouve pourtant projeté dans un avenir incroyable où des statues de bouddhas géantes sont en train de massacrer les humains et menacent la vie de son frère et de ses amis. Le monde a complètement changé ! Yamato s’apprête alors à retourner dans le présent, décidé à tout faire pour empêcher ce massacre. Sauf qu’il se rend compte, au dernier moment, que ce « futur » doit se produire seulement cinq minutes après le moment où il est parti !

SCENARIO : HIROSHI FUKUDA

DESSIN : HIROSHI FUKUDA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



CHANDRAHAS LA LÉGENDE DE L'IMMORTEL TOME 2







SCENARIO : YUKI MONJI

DESSIN : YUKI MONJI

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE



ENTRE LES LIGNES TOME 1







SCENARIO : TOMOKO YAMASHITA

DESSIN : TOMOKO YAMASHITA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON



GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME TOME 9







Deux ans ont passé depuis la fin du légendaire Grand Tournoi d’Unabara durant lequel de nombreux combattants ont risqué leur vie afin de déterminer qui était le plus fort d’entre eux.

Iori Sengoku, devenu le « guerrier sans égal », reçoit une invitation de la part du shogunat Tokugawa. Il va devoir défendre son titre. Ses adversaires seront des combattants triés sur le volet par le gouvernement. Leur nom : les Cent Lames du shogunat.

Que le Tournoi Ultime commence !

SCENARIO : YOSUKE NAKAMARU

DESSIN : YOSUKE NAKAMARU

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER



NARUTO ROMAN TOME 12







Le village de Ton est anéanti ! Seule l’utilisation d’un sort interdit peut expliquer sa disparition. Naruto et Tsuyu sont chargés d’enquêter sur la disparition du village, mais un imprévu les fait changer de mission : Renge aurait déserté le village. Ils doivent le retrouver pour le supprimer…



Jiraya rapporte cette mission difficile, entre devoir et amitié, dans son Récit qui inspirera Minato Namikaze, son élève, dans le choix du prénom de son fils, le Naruto que nous connaissons bien !

SCENARIO : MASASHI KISHIMOTO

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD



MISSION: YOZAKURA FAMILY TOME 3







Taiyô Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d’enfance Mutsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d’une famille d’espions qui oeuvre depuis plusieurs générations, et son grand frère, qui lui voue une affection excessive, a décidé d’éliminer Taiyô !



Par quel moyen Taiyô va-t-il pouvoir sauver sa peau et en même temps protéger Mutsumi ?!

SCENARIO : HITSUJI GONDAIRA

DESSIN : HITSUJI GONDAIRA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



SLAM DUNK STAR EDITION TOME 19







Voici enfin de retour, dans une toute nouvelle édition, les aventures de Sakuragi qui se lance dans le basket-ball ! Même si au départ, il le fait pour épater la belle Haruko, il va se prendre au jeu et découvrir que se dépasser est la plus belle des motivations !

Slam dunk est devenue la référence ultime du manga de basket-ball pour ne pas dire la référence du manga de sport ! Parfait mélange d’action, d’humour, de romance, de rivalités dans un contexte sportif, jamais lourd, le tout servi par un dessin sublime de Takehiko Inoue. Cette édition en 20 volumes bénéficie de toutes nouvelles jaquettes dessinées spécialement par l’auteur.

SCENARIO : TAKEHIKO INOUE

DESSIN : TAKEHIKO INOUE



SLAM DUNK STAR EDITION TOME 20







Voici enfin de retour, dans une toute nouvelle édition, les aventures de Sakuragi qui se lance dans le basket-ball ! Même si au départ, il le fait pour épater la belle Haruko, il va se prendre au jeu et découvrir que se dépasser est la plus belle des motivations !

Slam dunk est devenue la référence ultime du manga de basket-ball pour ne pas dire la référence du manga de sport ! Parfait mélange d’action, d’humour, de romance, de rivalités dans un contexte sportif, jamais lourd, le tout servi par un dessin sublime de Takehiko Inoue. Cette édition en 20 volumes bénéficie de toutes nouvelles jaquettes dessinées spécialement par l’auteur.

SCENARIO : TAKEHIKO INOUE

DESSIN : TAKEHIKO INOUE



YAWARA TOME 5







Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.

Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.

Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.

Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!

SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF



