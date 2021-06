Batman death metal #5 sepultura edition





Après sa défaite douloureuse contre la Légion Fatale de Perpetua et Lex Luthor, la Ligue de Justice a disparu de la surface de la Terre. De son côté, le Batman Qui Rit, toujours en liberté, a infecté plusieurs super-héros ainsi que le Commissaire Gordon qu'il garde comme sbire personnel. La confrontation entre Luthor et le Batman Qui Rit va conduire le monde dans un nouvel abîme de folie où des versions déformées des plus grands héros ne vont pas tarder à se soulever.

Collection : DC Rebirth

Série : Batman death metal - édition spéciale

Date de sortie : 02 juillet 2021

Pagination : 40 pages

Prix : 10 €





--------------------



Le monde de flashpoint tome 1





Bienvenue dans un monde où la guerre fait rage entre les Atlantes du Roi Arthur et les Amazones de la Princesse Diana. Un monde dans lequel Thomas Wayne protège Gotham, une ville rongée par le vice et le jeu, d'une poigne de fer sous le masque de Batman. Un monde dans lequel un pirate nommé Deathstroke conduit son navire, le Ravager, sur des surfaces submergées. Un monde dans lequel les Grayson et Deadman sont les attractions principales du Cirque Haly. Et un monde dans lequel, les Secret Seven sont appelés à se rassembler. Bienvenue dans le monde de Flashpoint. Contenu : Flashpoint Batman: Knight of Vengeance #1-3 ; Flashpoint Deadman & The Flying Graysons #1-3 ; Flashpoint Deathstroke & The Curse of the Ravager #1-3 ; Flashpoint Secret Seven #1-3



Collection : DC Classiques

Série : Le Monde de Flashpoint

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 02 juillet 2021

Pagination : 272 pages

Contenu vo : Flashpoint Batman: Knight of Vengeance #1-3 ; Flashpoint Deadman & The Flying Graysons #1-3 ; Flashpoint Deathstroke & The Curse of the Ravager #1-3 ; Flashpoint Secret Seven #1-3

Prix : 23 €





--------------------



Harley quinn & les birds of prey





Depuis sa rupture avec le Joker, Harley Quinn s'est fait de nouveaux amis et a trouvé un foyer à Coney Island, bien loin de Gotham. Mais quand une occasion en or se présente, elle n'a d'autre choix que de retourner dans la ville de son ex, en espérant qu'il ne le découvre pas. C'est évidemment sous-estimer le Clown Prince du Crime qui a tôt fait d'envoyer tous ses sbires à ses trousses. Heureusement pour elle, Harley Quinn reçoit l'aide assez inattendue des... Birds of Prey !

Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTES : JIMMY PALMIOTTI, AMANDA CONNER - DESSINATEUR : AMANDA CONNER

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Harley and the birds of prey #1-4

Prix : 16 €

--------------------



Harley quinn black + white + red





On ne présente plus Harley Quinn, ancienne compagne du Joker et aujourd'hui icône à part entière. Depuis sa création par Paul DINI et Bruce TIMM, l'exubérante héroïne a inspiré de nombreux auteurs, apportant leur touche à ce personnage haut en couleurs. Ce volume regroupe 19 histoires déjantées mettant Harley en scène dans des ambiances graphiques très différentes faites de noir, de blanc, et d'audacieuses touches de rouge. Au dessin, des artistes tels que Mirka ANDOLFO (Mercu, DC BOMBSHELLS, SELINA KYLE : CATWOMAN) ou Stjepan ŠEJIć (HARLEEN), accompagnent des scénaristes de renoms tels que Amanda CONNER (HARLEY QUINN) et Sean Murphy (BATMAN WHITE KNIGHT, AMERICAN VAMPIRE) pour enrichir le mythe d'Harleen Quinzel.

Collection : DC Deluxe

Série : Harley Quinn Black + White + Red

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 240 pages

Contenu vo : Harley Quinn Black + White + Red #1-19

Prix : 18 €

--------------------



Harley quinn rebirth tome 10





Détruire des drones, changer son nom, son numéro de téléphone... autant de tentatives infructueuses d'Harley pour éviter Lex Luthor et sa proposition. Pourquoi cet excentrique milliardaire ne peut-il accepter qu'on lui dise non ? Mais ce ne seront pas les seules épreuves pour notre héroïne qui devra faire face à la pire de toutes : le deuil. Pour essayer d'y échapper, Harley ira jusqu'en Californie avec une troupe de catcheurs clandestins. Los Angeles, tu n'es pas prête !

Collection : DC Rebirth

Série : Harley Quinn Rebirth

SCÉNARISTE : SAM HUMPHRIES - DESSINATEURS : COLLECTIF, SAMI BASRI, JOHN TIMMS

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 328 pages

Fin de série

Contenu vo : Harley Quinn #64-75

Prix : 29 €





--------------------



Les archives de la suicide squad tome 3





Le secret du membre le plus mystérieux de la Suicide Squad a été révélé : Duchesse est en réalité Cravachina, de l'équipe des Furies d'Apokolips. À présent, la Suicide Squad se retrouve sur le terrain miné par excellence : le fief de Darkseid ! De lourdes pertes dans l'équipe vont amener Amanda Waller à repenser totalement la mission du groupe.

Collection : DC Classiques

Série : Archives de la Suicide Squad (les)

SCÉNARISTE : JOHN OSTRANDER - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 464 pages

Prix : 35 €





--------------------



Suicide squad intégrale tome 1





Ils étaient condamnés à passer le restant de leurs jours derrière les barreaux, mais le gouvernement en a décidé autrement. Harley Quinn, Deadshot, King Shark et El Diablo font désormais partie d'un escadron suicide envoyé sur le terrain quand une mission s'avère trop dangereuse. Une équipe de super-criminels sacrifiables dont le premier objectif sera de venir à bout d'un stade peuplé de plusieurs milliers de spectateurs infectés. Par quoi ? Par qui ? La Suicide Squad est sur le coup !

Collection : DC Renaissance

Série : Suicide Squad Intégrale

SCÉNARISTE : ADAM GLASS - DESSINATEURS : FEDERICO DALLOCCHIO, COLLECTIF

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 344 pages

Tome 1 sur 2

Contenu vo : Suicide Squad #1-13 + 0 + resurrection man #9

Prix : 29 €





--------------------



Suicide squad présente : peacemaker







Diplomate de profession, Christopher Smith sait mieux que personne que certains conflits ne peuvent se régler qu'avec la manière forte. Aussi, lorsque la situation l'exige, il endosse le costume du Peacemaker et se charge de donner un coup de pouce à la Liberté lorsque les négociations semblent bloquées. Et ses coups de pouce, il les met toujours en pleine tête... Son petit monde bascule lorsque ce défenseur des valeurs américaines découvre qu'il est en réalité le fils d'un ancien commandant de camp de concentration...



Collection : DC Classiques

Série : Suicide Squad présente : Peacemaker

INFOS

SCÉNARISTE : PAUL KUPPERBERG - DESSINATEUR : TOD SMITH

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 200 pages

EAN : 9791026825036

Contenu vo : Peacemaker #1-4 + Vigilante 36-38

Prix : 20 €





--------------------

Suicide squad the worst of





Bloodsport, Javelot, le Penseur, Ratcatcher, Peacemaker, Savant, la Fouine, Mongal, King Shark, et le terrifiant Polka-Dot-Man ! Voici les nouvelles recrues enrôlées par le gouvernement américain et placées sous les ordres d'Amanda Waller et de Rick Flag, au sein de la Force Spéciale X, la Suicide Squad ! Aux côtés des vétérans, Harley Quinn et Captain Boomerang, revivez les moments les plus mémorables de leurs carrières et découvrez les pires secrets de la plus déglinguée des équipes de l'Univers DC, révélés par les plus grands noms des comics, parmi lesquels : Jim LEE, John BYRNE, Dan JURGENS, Humberto RAMOS, Jeph LOEB, Geoff JOHNS ou bien encore Dave GIBBONS !

Collection : DC Classiques

Série : Suicide Squad The Worst of

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 09 juillet 2021

Pagination : 472 pages

Contenu vo : Legends #1-4 ; Superman #4 ; Superman #170 ; Detective Comics #300 ; Superboy #9 ; Vigilante #36 ; The Flash (2010) #7 ; Doom Patrol and the Suicide Squad #1 ; Detective Comics #585-586 ; Birds of Prey #74 ; Green Lantern #173-174 ; Booster Gold #1 ; Suicide Squad (1987) Annual #1 ; Harley Quinn & the Suicide Squad April Fools' Special #1 ; The Brave and the Bold #25

Prix : 35 €





