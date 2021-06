L'Éden des sorcières vol. 1







Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie... jusqu’à l’arrivée de l’homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher... Voilà des centaines d’années que le monde n’est plus qu’une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure : ce sont les repaires secrets des sorcières, ces femmes d’exception sensibles à l’appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains...

Pilly a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs... sans succès ! Pour l’encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l’Éden, un jardin verdoyant réservé à l’élite de leur communauté. La jeune apprentie n’a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie à l’abri des regards. Mais son monde s’écroule le jour où des hommes en armes s’introduisent dans sa cachette ! Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu... quand soudain la graine de Pilly donne naissance à un énorme loup, mi-animal mi-végétal ! Serait-il le guide vers la terre des élues?



D’un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint de poésie ! Dans un monde en détresse, Pilly devra choisir sa propre voie et découvrir la vérité sur le conflit qui oppose l’homme et la nature. La quête du paradis perdu ne fait que commencer !

Titre : L'Éden des sorcières vol. 1

Autrice : Yumeji

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 184

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 1 (série en cours)



_________________

Beast Complex vol.







Lorsque herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes, parfois intenses. Quelles que soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber et chacun tente à sa manière de briser le carcan des idées reçues...

Un lion peut-il tisser des liens avec une chauve-souris dont les parents ont été dévorés par un fauve ? Qu’adviendra-t-il de l’amitié entre un petit tigre et un enfant castor quand ils grandiront ? À quoi ressemble la relation d’un dromadaire et d’une louve, où désir sensuel et appétit carnivore s’entremêlent ? Fraternité, amour, camaraderie... autant de sentiments partagés par tous, qui vont au-delà des apparences.



Et si la bestialité permettait de redécouvrir l’humanité ? À travers six histoires courtes passionnantes, Paru Itagaki pose les bases de l’univers de sa retentissante série Beastars. Tout y est : le campus mixte, le marché clandestin, les tabous sociétaux et, surtout, les personnages attachants qui échappent à tous les clichés... Beast Complex, première publication d’une jeune autrice au talent incroyable, est un concentré de tout ce qui fait la saveur de son œuvre !

Titre : Beast Complex vol. 1

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 01-07-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 3 (série terminée)



_________________

My Hero Academia vol. 29







Face à Tomura, désormais capable de détruire une ville d’un simple geste de la main et obsédé par l’idée de récupérer le One for All, seul l’alter d’Eraser Head offre une lueur d’espoir... Malheureusement, impossible pour la plupart des héros de se joindre au combat !

Alors que Deku et Katsuki, déterminés à stopper l’héritier d’All for One, font irruption sur le champ de bataille, c’est le colossal Gigantomakhia que les autres élèves de Yuei vont devoir affronter...

Titre : My Hero Academia vol. 29

Auteur : Kohei HORIKOSHI

Parution : 01-07-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,60 €

Tomes parus en VO : 29 (série en cours)



_________________

My Hero Academia

Team Up Mission vol. 2







Au sein du programme d’entraînement “Team Up Mission”, ce n’est pas toujours facile pour les apprentis héros de travailler ensemble ! En effet, les élèves de Yuei doivent parfois apprendre à mettre leur fierté de côté pour atteindre leurs objectifs.

En revanche, si certaines associations ont tout d’improbable, d’autres semblent avoir été décidées par le destin lui-même ! C’est dans ces conditions que Fumikage et Shihai sont amenés à unir leurs forces pour venir à bout d’un mystérieux adepte des abysses capable de révéler les plus sombres secrets de nos héros...

Titre : My Hero Academia

Team Up Mission vol. 2

Auteurs : Kohei HORIKOSHI / Yoko AKIYAMA

Parution : 01-07-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 2 (série en cours)



_________________

Beastars vol. 17







Même si sa mission a failli lui coûter la vie, Legoshi est toujours décidé à arrêter Melon... Il suit sa piste jusqu’à une petite plage, se précipitant dans le piège que l’hybride lui tend. Jeté dans l’océan, ligoté à une chaise et les pieds dans le ciment, le loup gris semble dans une situation désespérée !

Heureusement, les leçons de Sagwan, le phoque excentrique qu’il a pour voisin, lui permettent de convaincre un requin de le ramener à la surface. Le gang des Lions lui révèle alors l’existence d’une mystérieuse civette dont l’aide pourrait lui être précieuse, mais ce nouvel acteur paraît bien peu fréquentable...

Titre : Beastars vol. 17

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 01-07-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 22 (série terminée)



_________________

Les Carnets de l'apothicaire vol. 4







Alors que Mao Mao se rend dans le quartier des plaisirs pour profiter de quelques jours de repos bien mérités aux côtés de son père, la voilà de nouveau amenée à enquêter ! En effet, une courtisane et son client ont été retrouvés empoisonnés dans une des maisons closes environnantes... Une affaire que la petite apothicaire parvient à résoudre avec beaucoup de sang-froid.

Mais, de retour au pavillon de Jade, la jeune fille est mandatée par Jinshi pour éclaircir un tout autre mystère : le corps d’une servante de la cour intérieure vient d’être découvert dans les eaux glacées des douves...

Titre : Les Carnets de l'apothicaire vol. 4

Auteurs : Natsu HYUUGA / Nekokurage

/ Itsuki NANAO

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 194

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)



_________________

Beyond the Clouds vol. 4







Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits! Ses amis comptent bien le secourir : avec l’aide de la petite lumibelette Tama, ils retrouvent le repaire des kidnappeurs.

Malheureusement, l’opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque... et parfaitement hors de contrôle ! Ce n’est qu’après qu’elle a perdu connaissance que l’animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo...

Titre : Beyond the Clouds vol. 4

Autrice : Nicke

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 164

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 4 (série en cours)



_________________

The Killer Inside vol. 6







Après les révélations de Kyoka, Eiji ne parvient plus à garder son sang-froid et, quand la police fait irruption dans l’appartement de la jeune fille, il est arrêté pour tentative de meurtre et placé en détention avant son jugement. Là, son amie Rei découvre qu’en réalité, ce n’est pas B-1 qui est l’alter ego d’Eiji... mais l’inverse !

La vie du garçon bascule lorsque son père, Makoto Hachinoi, est injustement accusé et que sa mère se suicide après avoir tenté de l’étrangler. Abandonné de tous, l’enfant développe alors un trouble dissociatif de l’identité : l’insouciant Eiji est né ! Il jure néanmoins de tout mettre en œuvre pour retrouver le véritable coupable et ainsi accomplir sa vengeance...

Titre : The Killer Inside vol. 6

Auteurs : Shota ITO / Hajime INORYU

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 11 (série terminée)



_________________

Guess What ! vol. 5







Nika découvre avec horreur l’objectif du gouvernement : mettre la main sur les mimes, des micro-organismes présents dans le sous-sol d’Hasgar Ouest, afin de créer des armes biologiques. La rumeur affirme même que ces expériences ont lieu dans un laboratoire secret, le Cluster Five, où des cadavres servent à produire de véritables monstres... et que Guess What en est issu !



Alors qu’elle mène l’enquête à Hasgar Centre, Nika se retrouve face à Cuckoo, une adolescente qui possède un pouvoir très spécial. Face à elle, les douloureux souvenirs du Faucon noir refont lentement surface... Quel lourd secret cache donc la jeune femme ?

Titre : Guess What ! vol. 5

Auteurs : Abendsen / UBIK

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 180

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 5 (série en cours)



_________________

City Hunter Rebirth vol. 8







Grâce à City Hunter, le kidnapping des frères Snake a échoué et J. J., débarrassé de ses vieux démons, peut enfin commencer une nouvelle vie! De son côté, Sayuri a finalement décidé de confier sa sœur à Ryo... La jeune femme sait en effet que la place de Kaori est aux côtés de l’homme qu’elle aime.

Peu après, tandis que l’équipe cherche une nouvelle mission, Ryo tombe nez à nez avec une vieille connaissance aussi belle que dangereuse : Rosemary Moon, son ancienne partenaire, aussi connue sous le nom de Bloody Mary ! Seulement, le célèbre nettoyeur ne semble pas très heureux de la revoir...

Titre : City Hunter Rebirth vol. 8

Auteurs : Tsukasa HOJO / Sokura NISHIKI

Parution : 01-07-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 162

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 8 (série en cours)



_________________

Après un mois de Juin riche en sortie, Ki-oon récidive pour le mois de Juillet, avec la suite des Carnets de l'apothicaire, City Hunter Rebirth et Best Complex.J'ai un peu galéré, suite à mon emménagement, mais là ça devrait aller pour le retour des news et sorties des futures mois.