En attendant l'annonce d'une éventuelle édition collector, Marvel's Guardians of the Galaxy, arrive avec un artbook. Pour le moment, il est disponible uniquement en Anglais, pas sûr qu'une version Française voit le jour.Titan Books, se charge du livre, avec pas moins de 196 pages.La date de sortie est prévue pour le 2 Novembre 2021.Amazon Artbook Guardians of the Galaxy 36.89€FNAC