Harley Quinn est apparue pour la première fois dans la série Batman: The Animated Series et a été créée par le duo Paul Dini et Bruce Timm en 1992. La réaction positive des critiques et du public a rendu sa présence constante dans cette animation et les suites suivantes de Batman. En 1999, elle a été incluse dans l'univers de la bande dessinée DC. Initialement psychiatre, elle a rejoint le Joker en tant que partenaire et plus tard son amant, devenant l'un des méchants les plus emblématiques de Batman. Aujourd'hui, elle est davantage présentée comme une anti-héroïne, agissant comme une justicière plutôt que comme une criminelle.

On arrête plus Iron Studios, non-content de proposer des figurines de qualité, le studio rafle une blinde de licence, avec entre autres, DC, Marvel, SdA et j'en passe.Aujourd'hui, Iron Studios, nous présente sa Harley Quinn en format XXL.Comme nous pouvons le voir sur le socle, cette statue reprend l'ambiance d'un parc d'attraction. Avec j e Harley Quinn, presque assisse sur un clown. Son fidèle compagnon Bruce, la hyène la plus connue de chez DC d'un côté et sa batte de l'autre.Pour ce qui est des détails, nous sommes sur du lourd, comme d'habitude avec Iron Studios sur ce genre de figurines. Le peint-job est exceptionnel, la pose dynamique et le travail de sculpture dingue.Petit rappel, concernant le personnage de Harley Quinn.La qualité des nuances de couleurs à l'air complètement dingues. Perso, j'adore cette statue.La figurine dispose de trois têtes interchangeables, ainsi que de LED pouvant allumer le socle.Passons aux choses sérieuses, la statue mesure 68cm de hauteur, 40cm de largeur et 33cm de profondeur. Autant le dire tout de suite, elle est énorme bordel, avec un poids de 13.2kg, Iron Studios ne se fout pas de notre gueule.Pour le prix, nous sommes sur du $1199, pour une sortie prévue pour 2022.