Pure Arts, vient de dévoiler sa statue d'Ultraman.Ultraman est un héros créé en 1966, par Eiji Tsuburaya. Véritable institution au Japon, le personnage est plus connu chez avec la série Netflix (même si les vieux Briscards le connaisse depuis de nombreuses années).La figurine est entièrement réalisée en poly-résine, avec des LED pour illuminer Black King.Des parties magnétiques seront de la partie, pour le pas abîmer la statue.Nous sommes sur une grosse statue au format 1/4.Deux versions seront disponibles, une standard, limitée à 1500 exemplaires et une Exclusive, limitée à 500 exemplaires.Pour le prix, nous sommes sur du 849€, pour une sortie en 2022.

posted the 06/14/2021 at 09:07 PM by leblogdeshacka