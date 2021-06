Après le trailer d'hier pendant la conférence XBOX, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl présente les différents éditions qui seront disponibles.Les éditions collectors sont des exclusivités XBOX et PC.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une carte de la zone-Des plaques militaires-Une lettre des développeurs-Un porte-clef qui permet d'allumer un feu-Un poster-Un lot d'écussons aux couleurs des différentes factions de la Zone (Monolith, Clear Sky, Freedom, Duty, Renegades, etc.)-Un steelbook exclusif a cette versionÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une carte de la zone-Des plaques militaires-Un porte-clef qui permet d'allumer un feu-Un poster-Une lettre des développeurs-Un lot d'écussons aux couleurs des différentes factions de la Zone (Monolith, Clear Sky, Freedom, Duty, Renegades, etc.)-Un artbook-Une figurine-Du DLC's-Un steelbook exclusif a cette versionÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une carte de la zone-Des plaques militaires-Un porte-clef qui permet d'allumer un feu-Un poster-Un lot d'écussons aux couleurs des différentes factions de la Zone (Monolith, Clear Sky, Freedom, Duty, Renegades, etc.)-Un sac à dos militaire-Une lampe reprenant le design d'un conteneur d'artefact (que je trouve sublime)-Un artbook-Une figurine-Un steelbook exclusif a cette version-Du DLC's-Le Season Pass-Une lettre des développeurs

posted the 06/14/2021 at 09:17 AM by leblogdeshacka