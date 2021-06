Hot Toys est plus que chaud en ce moment, après l'arrivée de plusieurs figurines Star Wars, Batman et Spider-Man, voici venir une Hot Toys War Machine.À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons :-Une sculpture de tête casquée avec une ressemblance authentique de Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes dans le film-Une tête casquée interchangeable avec fonction d'éclairage LED (à piles)-Proportion fidèle au film et conception d'armure très détaillée-Armure métallique noire et argentée-Environ 32,5 cm de hauteur-Plus de 30 points d'articulations-Contient du matériel moulé sous pression-Particularités de l'armure :-Réacteur à arc éclairé par LED sur la poitrine (lumière blanche, à piles)-Poitrine détachable, pièces d'armure de tibia pour révéler la conception mécanique intérieure-Deux styles de masques interchangeables (normal et endommagé au combat)-Deux styles d'armure d'épaule droite interchangeables (normale et endommagée au combat)-Deux styles d'armure de poitrine amovible (normale et endommagée au combat)-Deux styles de rehausseurs de dos articulés interchangeables (normal et endommagé au combat)-Deux styles d'armures d'épaule interchangeables (normales et endommagées au combat)-Six pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains avec doigts articulés et répulseurs lumineux (lumière blanche, à piles)-Une paire de paumes de tir à répulseurs (lumière blanche, à piles)-Articulations améliorées sur l'armure de taille qui permettent un mouvement flexible-Chaque morceau de sculpture de tête est spécialement peint à la main-Une mitrailleuse arrière articulée-Un canon de mitrailleuse interchangeable endommagé au combat-Le compartiment caché peut révéler une fusée « Ex-Wife » détachable sur l'épaule gauche-Le compartiment caché peut révéler des mini-missiles sur l'épaule droite-Mitraillettes montées sur les bras-Base de figurine de diorama spécialement conçueLe prix de cette Hot Toys est de 375$