La statue de Anton et Diego Castillo est maintenant disponible sur Amazon pour 60€.Ubicollectibles est fier de vous présenter une nouvelle figurine directement inspirée par les personnages et l'histoire de FAR CRY® 6. La statuette représente Antón Castillo, le Président et dirigeant de Yara, et son jeune fils Diego. Assis dans le fauteuil de son père, beaucoup trop grand pour lui, le jeune héritier de Yara tient délicatement l'arme d'Antón, un pistolet M1911 calibre .45 portant les armoiries de la famille. Déterminé à ce que son fils suive ses traces, Antón a une vision du futur dans laquelle Diego poursuit l'héritage familial. Cependant, bien que Diego ait été élevé par un dictateur, il n'en reste pas moins un adolescent tiraillé entre son désir de devenir une personne à part entière et ce que son père attend de lui.La figurine d'Hibana est aussi disponible